Disney + è sempre alla ricerca di titoli originali ed inediti in grado di attirare un maggior numero di telespettatori ed aumentare, così, il suo bacino di utenti e poter competere con i suoi diretti avversari quali Netflix ed Amazon Prime Video.

Uno dei titoli su cui punta quest’anno è quello di Secret Invasion, una miniserie televisiva statunitense creata da Kyle Bradstreet. D’altronde è già da un po’ di anni che si parla di questo progetto che era stato annunciato, ufficialmente, nel dicembre 2020: poi sappiamo come è andata, i tempi sono stati rallentati a causa del covid e dei vari lockdown e ci è voluto un po’ prima di ingranare tanto che i registri, Thomas Bezucha ed Ali Selim, sono stati annunciati solo nel maggio 2021. Come showrunner, invece, troviamo Kyle Bradstreet. Il tempo passa, ma la curiosità del pubblico aumenta giorno dopo giorno. Pubblico che è stato molto felice quando ha visto le prime novità come l’uscita del trailer ufficiale di Secret Invasion, pubblicato dalla Marvel Entertainment, e soprattutto è stata resa nota la data di uscita della miniserie che farà il suo debutto su Disney + il 21 giugno. Nel trailer ufficiale vediamo alcuni spezzoni che erano già stati resi noti, ma troviamo anche alcune sequenze inedite dove scopriamo della lunga assenza di Nick Fury mentre gli Avengers, invece, si davano da fare per risolvere le conseguenze dello Snap di Thanos.

Nick Fury torna in Secret Invasion

Al centro della storia di Secret Invasion, infatti, ci saranno Nick Fury e gli Skrull con il primo che è stato lontano dal Marvel Cinematic Univers dai tempi di Spider-Man: Far From Home, ma ora è pronto per fare ritorno al fianco dei suoi amici di lunga data ed alleati come Maria Hill e Sonya Falsworth per combattere l’ultima battaglia contro gli Skrull. Come se non bastasse, in Secret Invasion, vedremo anche degli aspetti inediti di Nick Fury che non conoscevamo e quindi c’è grande curiosità. Per la gioia del pubblico, Secret Invasion è il primo di una serie di progetti eventi che vedranno i volti noti dell’universo Marvel tornare a combattere insieme per bloccare il malvagio piano della conquista del mondo. Inoltre, è stato reso anche il cast della miniserie: troveremo Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, mentre Ben Mendelsohn sarà Talos, spazio anche a Kingsley Ben Adir nei panni del villain Gravik, Emilia Clarke sarà la figlia di Talos (G’iah), Don Cheadle sarà James Rhodes, mentre Olivia Colman vestirà i panni dell’agente speciale Sonya Falsworth.

La Marvel è pronta per riconquistare il suo pubblico che, negli ultimi due anni, è rimasto un po’ deluso dalle sue scelte. D’altronde, la crisi che sta colpendo tutto il mondo non ha risparmiato neanche la Disney che è stata costretta a fare importanti tagli alle produzioni Marvel e Star Wars, ma ora sono pronti per tornare a fare breccia nel cuore dei telespettatori.

E tu sei un fan dell’universo Marvel? Seguirai la miniserie Secret Invasion? Ti aspettiamo nei commenti!