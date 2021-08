Con un tweet piuttosto chiaro Selena Gomez ha fatto sapere ai creatori della serie The Good Fight che non ha gradito la battuta sul suo trapianto di rene, avvenuto nel 2017. Selena ha infatti definito “di cattivo gusto” questo tipo di comicità e si è augurata che in futuro non vengano più mandate in onda questo genere di cose, dato che il trapianto di organi non è qualcosa su cui si possa scherzare.

I am not sure how writing jokes about organ transplants for television shows has become a thing but sadly it has apparently. I hope in the next writer’s room when one of these tasteless jokes are presented it’s called out immediately and doesn’t make it on air. — Selena Gomez (@selenagomez) August 3, 2021

Ma cosa ha fatto arrabbiare di preciso la giovane cantante? A scatenare la sua reazione sarebbe stata una scena ben precisa dello show: durante una puntata di The Good Fight alcuni personaggi della serie devono fare un brainstorm per trovare delle idee divertenti da proporre al produttore e durante la conversazione devono stabilire quali argomenti siano dei tabù inviolabili. Ed è qui che accade il fattaccio: i tre topic considerati intoccabili e su cui è vietato scherzare sopra sarebbero la necrofilia, l’autismo e il trapianto di rene di Selena Gomez.

Non è difficile capire che Selena Gomez si sia sentita toccare sul vivo, anche perché l’argomento era già stato toccato da un’altra serie, ovvero Saved By The Bell, in cui due protagonisti si interrogavano su chi fosse il donatore misterioso che aveva consentito l’operazione di Selena.

Tuttavia pare che fonti vicine ai produttori di The Good Fight abbiano affermato che la frase è stata presa fuori contesto e che al contrario – se si ascolta l’intera discussione tra i personaggi – il significato è che effettivamente il trapianto di Selena non sia qualcosa su cui scherzare. Quindi non ci sarebbe stata da parte degli sceneggiatori l’intenzione di fare sarcasmo su questo episodio, ma esattamente il contrario.

E tu cosa ne pensi? Sei d’accordo con Selena Gomez o pensi che le intenzioni degli sceneggiatori fossero buone? Faccelo sapere nei commenti, ci interessa la tua opinione!