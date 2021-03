Selena Gomez lascia i fan di stucco con le sue ultime dichiarazioni, secondo le quali starebbe per lasciare il mondo della musica. A raccontarlo a Vogue, in una lunga e intensa intervista, è stata proprio la cantante 28enne, che appare matura e totalmente sincera nel raccontarsi.

La Gomez ha espresso i suoi dubbi sul suo futuro nel mondo della musica, ma non rinuncia ad un ultimo tentativo con quello che sarà il suo ultimo album. Ecco quello che ha dichiarato per Vogue.

Selena Gomez lascerà il mondo della musica?

È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono sul serio…

Con queste parole Selena Gomez ha aperto una parentesi sulla sua musica e sui suoi progetti futuri, continuando poi così:

Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: Qual è il punto? Perché continuo a farlo? Penso che la prossima volta che farò un album sarà diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di, forse, ritirarmi dalla musica. Selena Gomez

L’addio alla musica, per Selena Gomez, quindi, è ancora tutto da vedere. Per il momento infatti è già pronto il suo primo EP in spagnolo dal titolo Revelaciòn con il quale Selena spera di ricevere risposte positive da parte del pubblico.

La carriera di Selena Gomez, come sappiamo, ha avuto inizio come stellina della Disney nei panni di Alex Russo ne I maghi di Waverly per poi continuare come pop star e con alcuni lavori nel mondo del cinema, ad esempio. l’ultimo, è stato nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York.

La Gomez potrebbe decidere di concentrarsi sul lavoro come attrice e lasciare quindi la musica? E’ possibile, ma tutto verrà deciso dal successo o l’insuccesso del prossimo disco.

E tu cosa ne pensi? Preferisci Selena Gomez come popstar o come attrice? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.