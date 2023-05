Selling Sunset è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019 e che, al momento, ha all’attivo sei stagioni di cui l’ultima è arrivato sul piccolo schermo proprio pochi giorni fa.

Ci porta nella vita quotidiana degli agenti immobiliari del famoso Gruppo Oppenheim che si occupa di vendere case di lusso nella zona di Los Angeles ad acquirenti facoltosi e famosi. Non solo lavoro, però, spazio anche alla loro vita privata con le loro relazioni, ma anche con i vari problemi tra di loro. Purtroppo si sa che in un ambiente di lavoro non va sempre tutto per il verso giusto e spesso insorgono controversie e problemi di ogni genere. Una serie tv in grado di attirare l’attenzione e di tenere con il fiato sospeso, ma al tempo stesso anche di impressionare con le bellissime case che fanno vedere e con le provvigioni da capogiro. Dal 19 maggio, data di uscita della sesta stagione, una sola domanda interessa i telespettatori: ci sarà una nuova stagione di Selling Sunset oppure gli episodi che abbiamo appena visto coincideranno con gli episodi finali?

Ebbene si, Selling Sunset avrà una settima stagione per la gioia del pubblico. Drammi, case meravigliose, amore ed amicizie sono pronti a tenerci compagnia ancora per un po’ di tempo. A dir la verità la settima stagione era già stata confermata lo scorso giugno, ma d’altronde si sa che Netflix non si fa problemi a rinnovare un titolo che ha un ottimo successo tra i suoi abbonati. Soprattutto nell’ultimo periodo, infatti, il colosso di streaming è alla ricerca di nuovi utenti ed abbonati e, per questo motivo, cerca di rendere felici i telespettatori: sia con titoli amati che vanno avanti per nuove stagioni, sia con nuovi titoli e con nuovi generi in grado di attirare l’attenzione e rendere più vario il suo catalogo.

I protagonisti di Selling Sunset

E Selling Sunset piace proprio perché ci fa avvicinare al mondo immobiliare di lusso, ma al tempo stesso non mancano gossip e cronaca rosa come nelle migliori serie tv, un connubio vincente. Se ci basiamo sulle precedenti stagioni, questa estate dovrebbero iniziare le riprese del nuovo capitolo per poi vederlo arrivare sul piccolo schermo entro la fine dell’autunno 2023. Il loro obiettivo, infatti, è quello di non far trascorrere troppo tempo tra una stagione ed un’altra per mantenere vivo l’interesse del pubblico. Per quanto riguarda il cast invece? È presto detto perché, come si suol dire, squadra che vince non si cambia quindi ritroveremo i volti amati di Jason e Brett Oppenheim, di Mary Fitzgerald, di Amanza Smith, di Emma Hernan, di Chelsea Lazkani e di Davina Potratz (nonostante nella sesta stagione si veda un po’ meno), spazio anche alle new entry Young e Bre Tiesi. Non ci resta altro che aspettare e, nel frattempo, goderci i nuovi episodi della sesta stagione di Selling Sunset.

