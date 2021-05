Sergio Sylvestre ha tanta voglia di tornare in pista con il suo nuovo singolo Motel California, una canzone piena di suggestioni pop ed estremamente avvolgente che, tramite tre lingue diverse, tenta di trascinarci in un’estate di ripartenza dopo l’anno appena passato.

Sono sicura che questa canzone ci farà compagnia per tutta l’estate, perché è davvero bella, frutto della collaborazione di Sergio Sylvestre con altri tre artisti di fama nazionale e internazionale, come Saturnino che si è dedicato alla linea di basso, Alessia Labate come seconda voce e Roy Paci a fiati. Il risultato è un sound unico e ricco che fa di Motel California, la canzone più riuscita del momento.

Il significato di Motel California di Sergio Sylvestre

Il significato della canzone è stato spiegato dallo stesso Sergio Sylvestre con queste parole:

Abbiamo creato una canzone che potesse racchiudere tutti i generi, perché credo nella musica l’importante sia comunicare qualcosa di bello, qualcosa di fresco. Questo pezzo aveva bisogno di tante cose belle che io da solo non potevo fare, per questo abbiamo chiesto aiuto ad altri grandi artisti. La fusione tra California e Italia può far viaggiare le persone anche stando fermi, come si faceva tempo fa. Sergio Sylvestre

Insomma una canzone che possa spingerci allegramente verso un’estate piena di cose belle, di voglia di ripartire e ricominciare a vivere nonostante il momento storico e sociale che stiamo vivendo in seguito alla pandemia di Covid-19.

Credo che Motel California sia un ottimo modo per Sergio Sylvestre per tornare tra le hit dopo qualche tempo di assenza, un modo per ripartire anche per il cantante statunitense vincitore della quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi che negli ultimi tempi avevamo un po’ perso di vista.

E tu cosa ne pensi di Motel California? Lascia un commento per dire la tua.

Il testo di Motel California

Uh la la

uh la la

la la la la la la

I don’t really know what I am

but I got 20 bottles in that [?] take a drink

walking down the streets to Hollywood

Californication singing la la la

down by Beverly Hills taking a [?] dry gin in my pair of Nike

I see

it’s the power of love

with the blues from Africa

[?]

I’m singing in italian

Estate stiamo in paranoia

qui la gente un po’ si annoia

Mi apro un motel in California

stiamo qui nel weekend

Uh la la

uh la la

la la la la la la

uh la la

uh la la

la la la la la la

I don’t need nobody else or another lover

doesn’t matter where we are heading

so I got you baby, I got you baby

‘til the morning comes

Io sto ok codice rosso

we got a problem Huston

[?] San Francisco

welcome everybody to the wild wild west

California

estate stiamo in paranoia

qui la gente un po’ si annoia

Mi apro un motel in California

stiamo qui nel weekend

Uh la la

uh la la

la la la la la la

Yo sé que te gusta

el negrito que baila la rumba baby

Baby balla con me

tutta la notte, tutta la notte

yo sé que te gusta

yo soy negrito que baila la rumba baby

Uh la la

uh la la

Estate stiamo in paranoia

qui la gente un po’ si annoia

mi apro un motel in California

stiamo qui nel weekend

Uh la la

uh la la

la la la la la la…