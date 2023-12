Netflix ha diffuso quali sono le serie tv più viste sulla piattaforma nel primo semestre del 2023. È la prima volta che il colosso dello streaming divulga un resoconto preciso circa i contenuti più visualizzati. Il rapporto, chiamato “What We Watched: A Netflix Engagement Report”, diventerà una costante in quanto il pubblico riceverà ogni sei mesi di quali siano i prodotti di maggior fruizione.

Il resoconto comprende oltre 18.000 titoli e copre il 99% di tutte le visualizzazioni su Netflix pari a oltre 100 miliardi di ore di utilizzo della piattaforma.

Film e serie TV sono classificati in base alle ore totali viste, ma Netflix ha voluto sottolineare come il proprio successo non derivi esclusivamente dal minutaggio dedicato alla fruizione ma anche l’eterogeneità del pubblico e il rapporto qualità del prodotto in confronto con il budget investito.

Serie tv più viste su Netflix nel 2023: spicca “Mercoledì”

A classificarsi al primo posto di questa classifica è “The Night Agent”, serie action-thriller con intreccio spionistico. Lo show ha accumulato oltre 812 milioni di ore a livello globale.

Grande successo poi per “Ginny e Georgia”, commedia dal tono drammatico e dedicata ad un pubblico adolescenziale. Entrambe le stagioni finora rilasciate sono nella top ten dei prodotti più guardati.

La serie di successo “Mercoledì” arriva solo al 4° posto, con più di mezzo miliardo di ore di riproduzione all’attivo.

Di seguito l’elenco delle serie TV Netflix di maggior apprezzamento tra Gennaio e Giugno 2023:

The Night Agent (prima stagione) – 812.100.000 ore di visualizzazione

Ginny e Georgia (seconda stagione) – 665.100.000

The Glory (prima stagione) – 622.800.000

Mercoledì (prima stagione) – 507.700.000

Queen Charlotte: una storia di Bridgerton – 503.000.000

You (quarta stagione) – 440.600.000

La Reina del Sur (terza stagione) – 429.600.000

Outer Banks (terza stagione) – 402.500.000

Ginny e Georgia (prima stagione) – 302.100.000

FUBAR (prima stagione) – 266.200.000

Nella classifica delle serie, a seguire troviamo anche “Love Is Blind”, “Physical: 100”, “Manifest” e “Beef”. Il film di maggior apprezzamento sulla piattaforma è invece “The Mother” con Jennifer Lopez, che ha totalizzato oltre 249 milioni di ore viste

