Il mondo delle serie televisive sta per arricchirsi di una novità! Sta per arrivare The Undeclared War, nuova serie thriller che avrà come protagonisti gli attori Simon Pegg (Star Trek, Mission Impossible, Truth Seekers) e Mark Rylance (Bing, Il ponte delle spie, Wolf Hall, Dunkirk).

La serie, un thriller che conterà in tutto sei episodi, è stato scritto e sarà diretto dal sette volte premio BAFTA Peter Kosminsky, ed è stato ordinato dal servizio di video in streaming di NBCUniversal Media Peacock. Lo show, di cui hanno ancora poche notizie rispetto alla messa in onda, è stato descritto come un cyber thriller accurato e provocatorio.

C’è grande attesa per questa nuova serie, anche perché gli autori dello show hanno lavorato al suo sviluppo per ben tre anni, riuscendo ad ottenere l’accesso ad alcune informazioni riservate sulla cybersicurezza nel Regno Unito e negli Stati Uniti, avendo così la possibilità di offrire al pubblico un ritratto davvero realistico degli eventi che saranno riportati sul piccolo schermo.

La trama di The Undeclared War

La serie, composta da sei episodi, è ambientata nel 2024 alla vigilia di nuove elezioni in Gran Bretagna. Al centro della storia c’è un team di analisti del Government Communications Headquarters, l’agenzia governativa britannica che si occupa di sicurezza informatica e spionaggio, che lavora segretamente cercando di scongiurare un attacco informatico al sistema elettorale.

Così come già detto, per realizzare la serie in maniera il più possibile credibile, Peter Kosminsky e il suo team di autori hanno avuto accesso a fonti e documenti reali provenienti da agenzie inglesi e americane, così da raccontare una vicenda reale, descrivendo un quadro realistico di tutte le minacce informatiche a cui è esposto l’intero mondo occidentale.

Peter Kosminsky ha diretto tutti i sei gli episodi della serie e ne ha scritti quattro insieme a Declan Lawn, Adam Patterson e Amelia Spencer, e a proposito della serie ci ha tenuto a dichiarare che:

“La storia che ora siamo in grado di raccontare getta una luce straordinaria e rivelatrice sulla guerra calda e non dichiarata che si sta svolgendo proprio ora per avere la meglio sul conflitto più nuovo e invisibile del mondo, quello sul cyber.”

Lisa Katz, Presidente dei contenuti sceneggiati di NBCUniversal Television e Streaming, ha voluto anche lei commentare la prossima uscita dello show:

“È un vero onore portare questo potente team di sceneggiatori e produttori a Peacock per una serie emozionante che farà rimanere gli spettatori sulle spine offrendo un racconto puntuale e realistico sulla sicurezza informatica.”

The Undeclared War avrà un cast d’eccezione

The Undeclared War, oltre ai due protagonisti che hanno consolidato la propria carriera con film molto conosciuti e apprezzati e, nel caso di Mark Rylance, coronata da un Premio Oscar e da un BAFTA come miglior attore non protagonista per il film Il ponte delle spie, potrà contare su un cast di rinomati attori.

Al fianco di Simon Pegg e di Mark Rylance, infatti, ci saranno, tra gli altri, anche gli attori: Adrian Lester (Hustle – I signori della truffa, Riviera), Alex Jennings (A Very English Scandal, La verità negata), Maisie Richardson-Sellers (Star Wars: Il risveglio della Forza, Legends of Tomorrow) e Hannah Khalique-Brown (Doctors, Tin Luck).

Colin Callender e Noëlette Buckley, che hanno lavorato con Peter Kosminsky in Wolf Hall, sono i produttori esecutivi dello show.