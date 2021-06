L’estate si avvicina e con essa anche l’arrivo di nuovi brani pronti a lottare per conquistarsi il titolo di tormentone estivo. Sono diverse le canzoni che stanno uscendo in questo periodo, sia italiane che straniere, con l’obiettivo di far ballare e svagare le persone per regalare loro un momento di distrazione e felicità in questo periodo.

Nella corsa al tormentone dell’estate non poteva certo mancare Sfera Ebbasta. Reduce dal successo del suo ultimo album Famoso e con all’attivo collaborazioni con artisti internazionali, il rapper di Cinisello Balsamo, classe 1992, è tornato sulla scena musicale con un nuovo duetto. Questa volta sarà al fianco di Blanco, rapper di Brescia classe 2003, sulle note di Mi fai impazzire che da oggi, venerdì 18 giugno, è disponibile in radio ed in streaming musicale.

I rapper Sfera Ebbasta e Blanco

Il significato di Mi fai impazzire

Mi fai impazzire è una canzone d’amore, ma dal ritmo caldo prodotta da Michelangelo e Greg Willen che si ispira a The Weeknd. Ascoltando il brano, infatti, ci si rende conto che ci troviamo in un universo pop-soul non proprio tipico di Sfera Ebbasta e di Blanco. I due artisti, comunque, sono in grado di proiettarsi in qualsiasi genere musicale sempre mantenendo la loro identità. Il brano racconta il rapporto di una giovane coppia basato sulla quotidianità come la gelosia di lei se il ragazzo esce con un’amica o lui che, solo a vederla, si sente impazzire. Una storia che prosegue nonostante, più volte, si pensava che sarebbe stata l’ultima volta.

Mi fai impazzire ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo. D’altronde i fan di Sfera Ebbasta e di Blanco sono già sul pezzo e non hanno perso l’occasione di pubblicare video con la canzone dei loro idoli in sottofondo.

