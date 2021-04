Sfera Ebbasta è uno dei cantanti più amati dai giovani e non solo. Un vero idolo per un’intera generazione, con una carriera in ascesa. D’altronde, ogni brano che pubblica è un successo che gli permette di restare sulla cresta dell’onda facendo cantare milioni di suoi fan. Ora torna sulla scena musicale con Hollywood, la terza canzone estratta dal suo ultimo album dal titolo Famoso ed uscito il 20 novembre 2020.

La scelta del nuovo singolo sembrava evidente visto che il video di Hollywood ha già collezionato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube. Inoltre, questa volta Sfera Ebbasta non è solo, ma lo troviamo in compagnia del producer Diplo che è stato molto importante per lui e che lo ha “influenzato” facendolo avvicinare ai suoni del rock per evitare di essere banale e stupire il suo pubblico. Il brano Hollywood è nato durante un viaggio in America, con tappa a Los Angeles, dove Sfera Ebbasta è stato ospite di Diplo e ricorda che:

“Dal patio di casa sua vedevo la scritta Hollywood ed ho pensato che forse la cosa più banale potesse non essere così banale in fondo”.

Una canzone autobiografica che racconta il tipico sogno americano che Sfera Ebbasta ha vissuto e sta vivendo ancora adesso. Il passaggio da ragazzo sconosciuto di Cinisello Balsamo ad idolo di molte persone. Ovviamente un percorso costellato di rinunce e sacrifici, ma che lo hanno portato ad essere chi è oggi.

Ed a voi piace Sfera Ebbasta? Cosa ne pensate del nuovo singolo? Di seguito vi riportiamo il testo del suo brano.

Il testo di Hollywood

La mia ex mi scrive

Mi dice che le manco da morire

Quando stavamo insieme non faceva che dire

“Questa relazione ormai è arrivata alla fine”

Ok, non me ne rendo conto

Ok ok so che ho la faccia da stronzo

Non è facile essere famoso

Perché quando ce la fai hai tutti contro

Stesso lifestyle, ora che tutta sta gente guarda

Ora che tutta sta gente invidia

E quando il c*lo brucia spesso la bocca sparla, ahia

E, e, e, e volevo solo dirti che oggi sono happy

E forse so anche il perché

E, e, e, e Perché non mi interessa più di quello che pensi te, no

Hollywood, Hollywood guarda che cielo blu

Avevo dei problemi adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

Sto tenendo il tempo col dito

Avrei voluto fare il rock come i Red Hot

Bere solo Jack Daniel’s mangiare hot dog

L’auto senza il tetto e drop top, Rolex drip drop

Rapper senza tetto flop flop

Vendi pop corn, oh no

Non so, tutti hanno sempre qualcosa da dire

Ma poi non tutti sempre son pronti a capire

E qua vivi o sopravvivi mentre prendi da bere

Può essere una stella o guardare le stelle cadere qua giù

Dove non ci sono eroi ci sei solo tu

Ed è solo un altro stupido giorno ad Hollywood

E, e, e, e volevo solo dirti che oggi sono happy

E forse so anche il perché

E, e, e, e Perché non mi interessa più di quello che pensi te, no

Hollywood, Hollywood guarda che cielo blu

Avevo dei problemi adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

One, two, three, four

Hollywood, Hollywood guarda che cielo blu

Avevo dei problemi adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

Sto tenendo il tempo col dito

Hollywood, Hollywood

Hollywood, Hollywood

Hollywood, Hollywood

Hollywood, Hollywood