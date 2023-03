Vito Ventura, da tutti noi conosciuto come Shade, è un rapper di Torino classe 1987. Cresciuto da sempre con l’amore per la musica, la svolta arriva nel 2015 quando ottiene un contratto con la Warner Music Italy e pubblica il suo primo album in studio dal titolo Mirabilansia decidendo di lasciarlo disponibile fin da subito per il download gratuito, scelta molto amata dal pubblico. Nel giro di poco tempo riesce a farsi conoscere sempre di più grazie al suo carattere ed al suo talento. Infatti ha all’attivo dodici dischi di platino.

Voce di brani come Irraggiungibile, La hit dell’estate, Senza farlo apposta, Bene ma non benissimo, Amore a prima Insta, Mai una gioia fino a Severo ma giusto ed Odio le Hit Estive. Ed oggi Shade torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Lunatica che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si spera che il nuovo singolo anticipi l’uscita di un suo nuovo album che, pare, dovrebbe uscire a breve a distanza di sei anni da Truman, il suo ultimo lavoro in studio. Lunatica è stata prodotta in collaborazione con Itaca e Jaro.

Il rapper Shade

Il significato di Lunatica

Lunatica, il nuovo singolo di Shade, ci prepara a qualcosa di innovativo perché non ha nulla a che vedere con i brani precedenti del rapper e ci permetterà di conoscere Shade con uno stile musicale leggermente diverso da quello a cui siamo abituati. Il rapper ha voluto sperimentare ed ha unito un mood vintage (che troviamo nel ritornello) ad uno più attuale. Il nuovo singolo ci parla della storia d’amore con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma che ha dei comportamenti e degli atteggiamenti imprevedibili e non costanti, ovvero è lunatica. Un tratto distintivo con cui è difficile rapportarsi perché tende a far sbandare la persona ed a farle cambiare direzione molto spesso. Tuttavia, proprio il suo essere lunatica la rende unica e magnetica agli occhi della persona amata. Una delle parti che piace maggiormente del singolo, inoltre, è quella dove la ragazza amata viene accostata all’immagine del fiore di loto, ovvero un simbolo che ci porta alla memoria il mondo orientale e la sua capacità di restare sempre a galla nonostante gli ostacoli, proprio come capita alle donne.

