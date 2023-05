Dopo le agguerrite canzoni contro l’ex Piquè, Shakira torna a calcare lo scenario musicale del momento con un nuovo brano che cambia del tutto strada rispetto ai suoi predecessori: si chiama “Acrostico” ed è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme a partire dalla giornata di ieri, venerdì 12 maggio 2023.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, allora, approfondiamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Acrostico“.

Significato di “Acrostico”

Questa canzone, pur collocandosi ancora nella scia del tumultuoso tornado che ha sconvolto la vita di Shakira in seguito alla separazione dal compagno, non ha più come protagonista l’ex, bensì i propri figli, che secondo quanto affermato dalla medesima cantante sono stati il punto fermo che le hanno permesso di non lasciarsi sprofondare nel dolore, e che dunque l’hanno salvata, aiutandola a rialzarsi, riprendersi e continuare a combattere.

“Acrostico” si presenta dunque come una lettera in musica dedicata alle sue due creature, Milan e Shasa.

Traduzione del testo

Mi avete insegnato che l’amore non è una truffa

E che quando è vero non ha fine

Ho cercato a non farmi vedere piangere

Affinché voi non vedeste la mia fragilità

Ma non sempre le cose sono come desideriamo

A volte corriamo ma non arriviamo

Non dubitate mai che sarò qui

Parlatemi, vi ascolterò, uh

E anche se la vita mi tratta così

sarò forte solo per voi

L’unica cosa che desidero è la vostra felicità e stare con voi

Un vostro sorriso è la mia debolezza

Amarvi è l’anestesia al mio dolore

Mi fa sentire meglio

Di qualsiasi cosa voi abbiate bisogno io sono qui

Siete venuti per completare ciò che sono

Abbiamo rotto solo un piatto, non tutti i piatti

E anche se non so come porgere l’altra guancia

Imparare a perdonare è giusto

I problemi vengono affrontati

Devi sorridere alla vita

Anche se le ferite fanno male

Devi dare tutto il tuo cuore

Anche se qualcuno ti ferisce senza motivo

L’unica cosa che desidero è la vostra felicità e stare con voi

un vostro sorriso è la mia debolezza

Amarvi è la mia anestesia al dolore

Mi fa stare meglio

Di qualsiasi cosa voi abbiate bisogno io sono qui

Siete venuti per completare ciò che sono

Siete il mio anestetico al dolore

Mi fate stare meglio

Per qualunque cosa voi abbiate bisogno io sono qui

Siete venuti per completare ciò che sono.

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione di “Acrostico”, diteci cosa pensate di questo brano nella sezione commenti!