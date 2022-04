In collaborazione con il cantante portoricano Rauw Alejandro, Shakira torna sulla scena musicale dopo alcuni mesi di assenza con un brano in spagnolo dalle sonorità pop e molto orecchiabile: “Te felicito“.

Nel video musicale, diretto da Jaume de la Iguana, si vedono Shakira e Rauw intenti a ballare in stile robot all’interno di un mondo dominato dalle intelligenze artificiali, sulle note luminose del rosa e del verde.

Significato della canzone

“Te felicito” significa in italiano “mi congratulo“, ma nella canzone questa accezione viene utilizzata in senso ironico, al fine di evidenziare la falsità del partner: “mi congratulo con te, bella interpretazione…sembri sincero ma ti conosco bene e so che menti.“

Il brano esprime infatti la presa di coscienza della reale natura della persona che si ha al proprio fianco, alla quale si è dato tutto, prima di accorgersi finalmente che, in fondo, non ne valeva poi così tanto la pena (“la ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi“), perché da parte dell’altro non c’è stato nulla di più che semplice voglia di divertimento (“ho messo le mani sul fuoco per te, e tu mi tratti come un’altra delle tue voglie“).

Traduzione del testo

[Intro: Shakira]

Per completarti mi sono fatta a pezzi

Mi hanno avvertito, ma non ho ascoltato

Ho capito che sei falso

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il bicchiere

[Pre-ritornello: Shakira]

Non dirmi che ti dispiace

Sembri sincero ma ti conosco bene e so che menti

[Ritornello: Shakira]

Mi congratulo con te, bella interpretazione

Su questo non ho dubbi

Fai la tua parte

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo con te, bella interpretazione

Su questo non ho dubbi

Fai la tua parte

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo con te, bella interpretazione

[Verso 1: Shakira]

Non compro quella filosofia a buon mercato

Mi dispiace, non guido più quella bici

Non sopporto le persone con due facce

Ho messo le mani sul fuoco per te

E tu mi tratti come un’altra delle tue voglie

La ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi

Li ho rossi per aver pianto così tanto per te

[Pre-ritornello: Shakira]

E ora si scopre che ti dispiace

Sembri sincero, ma ti conosco bene e so che menti

[Ritornello: Rauw Alejandro & Shakira]

Mi congratulo con te, bella interpretazione

Su questo non ho dubbi

Fai la tua parte

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo con te, bella interpretazione

Su questo non ho dubbi

Fai la tua parte

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo con te, bella interpretazione (Ehi, dice, Ra-Rauw)

[Verso 2: Rauw Alejandro]

Parlandoti chiaramente, non ho bisogno di te (Sì)

Hai perso qualcuno di autentico (Ah)

Qualcosa mi ha detto che non eravamo compatibili (Wuh!)

Ti darà fastidio quando ricorderai “come abbiamo mangiato” (Yah!)

Come prima (Ehi)

Tu di spalle appoggiata al volante (Ehi)

Bruciando il tranquillante

Non ti ho bloccato dai social media in modo che tu possa vedere l’altro con la Mercedes (Yah!)



[Ponte: Shakira]

Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo

Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere

Dovresti ricevere un Oscar, hai fatto benissimo

[Ritornello: Shakira & Rauw Alejandro]

Mi congratulo con te, bella interpretazione

Su questo non ho dubbi

Fai la tua parte

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo con te, bella interpretazione

Su questo non ho dubbi

Fai la tua parte

Quello spettacolo ti si addice

Mi congratulo con te, bella interpretazione.

–

