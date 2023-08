Dico subito che non ci siamo proprio. Io sono un fan della leggenda del megalodonte e in questo sequel addirittura non mi pare nemmeno il cattivo principale.

È triste per me, da amante dei film sugli squali, dire che Shark 2 – L’abisso di Ben Wheatley è un completo fallimento. Gli sceneggiatori sembrano aver copiato da film migliori, come Il mondo perduto – Jurassic Park di Steven Spielberg, senza riuscire a creare qualcosa di originale. Il risultato è il film più deludente dell’estate 2023.

Jason Statham torna a interpretare il subacqueo Jonas Taylor, ma la trama non ci aggiorna sulle sue avventure precedenti (leggi la recensione del primo The Meg). La scomparsa del personaggio di Li Bingbing apre la strada a un nuovo personaggio, interpretato da Wu Jing, ma la chimica tra i due non è la stessa. La figlia di Suyin, interpretata da Sophia Cai, è anch’essa un personaggio di ritorno, ma prende sempre decisioni sbagliate.

La sceneggiatura è debole e non collega bene il primo film con Shark 2. La trama è confusa, con rivali che rubano tecnologia e scene d’azione che sembrano tutte già viste centinaia di volte. Il film sembra un prodotto di bassa qualità, molto diverso dai precedenti lavori di Wheatley. Il dialogo sembra scritto male, quasi come se fosse stato creato da ChatGPT.

Il film peggiora quando si sposta da scene sottomarine a un luogo chiamato “Fun Island”. Le riprese sottomarine sono belle, con colori vivaci e creature marine affascinanti. Ma quando l’azione si sposta sulla terraferma, gli effetti speciali sono terribili. Le scene di attacco degli squali sembrano false, e gli effetti digitali sono frettolosi e poco convincenti.

Anche la violenza nel film è deludente. Statham e Wu combattono contro gli squali con lance esplosive, ma non c’è nulla di impressionante nei loro combattimenti. Il film è classificato PG-13, quindi il sangue e la violenza sono limitati, rendendo le scene di attacco meno emozionanti.

È sorprendente vedere quanto sia brutto Shark 2, specialmente dopo un inizio promettente. La qualità cala man mano che il film procede, con attori che sembrano annoiati ed effetti speciali che peggiorano man mano che il film arriva ai titoli di cosa. Alcuni personaggi sembrano messi lì solo perché hanno pagato per apparire nel film, e anche gli attori famosi come Sienna Guillory e Skyler Samuels non riescono a brillare.

Ci sono alcuni momenti in cui Shark 2 – L’abisso funziona. Page Kennedy offre una buona performance, e ci sono alcune scene emozionanti con mini-predatori rettiliani. Ma questi momenti sono rari, e il resto del film sembra un pasticcio fatto in fretta e furia senza passione o cura per l’arte del cinema.

Shark 2 – L’abisso mi ha ricordato quando ero andato a pescare per tante ore senza prendere manco un pesciolino. Cioè avevo perso tempo. Wheatley sembra aver perso la sua personalità e originalità come regista. Il film copia da altri senza nasconderlo, e sembra che a nessuno importasse abbastanza di fare un buon sequel. Shark 2 – L’abisso è un errore terribile, messo insieme in modo sfortunato, che non riesce a essere importante o interessante.

Per concludere la recensione, Shark 2 – L’abisso è un sequel terribile che si affida troppo al copia e incolla e poco alla qualità. È destinato a diventare uno dei più grandi fallimenti dell’estate e, forse, anche uno dei sequel più brutti della storia del cinema.

E tu hai visto Shark 2 – L’abisso? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti. Per me è un 2. Ovvio, ci sono film peggiori, ma con un budget di quasi 130 milioni di dollari (129 per la precisione), mi aspettavo un filmone.