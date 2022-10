Oggi, 30 Settembre, a solo una settimana dalla premiere del film “Lyle, Lyle Crocodile”, il cantautore canadese Shawn Mendes ha condiviso “Heartbeat”, una traccia originale che apparirà nella colonna sonora.

“Lyle, Lyle Crocodile”, che sarà distribuito in Italia con il titolo “Il talento di Mr. Crocodile”, vedrà l’esordio della pop star ventiquattrenne nel ruolo di doppiatore del personaggio principale, il coccodrillo canterino Lyle.

Il cantante ha voluto commentare la diversità e la complessità nello scrivere una colonna sonora attraverso queste parole:

“La parte più difficile è che quando canti per un film, invece che per il tuo album, devi davvero cogliere le sfumature dell’emozione dietro ogni testo e ogni nota e abbinarlo al modo in cui il personaggio lo interpreterà sullo schermo. Indubbiamente ho imparato molto da questa esperienza”.

Oltre “Heartbeat” Shawn Mendes ha curato l’intera colonna sonora originale del film composta di otto canzoni inedite e scritte appositamente per il film con la collaborazione di Benj Pasek e Justin Paul.

Sentiremo l’intera produzione del cantante canadese all’uscita della pellicola, prevista il 7 Ottobre per le sale cinematografiche statunitensi e per il 27 Ottobre per quelle italiane.

“Heartbeat” è prodotta dallo stesso cantautore ed è la seconda canzone rilasciata nell’arco del 2022 dopo “When You’re Gone”, pubblicata lo scorso Marzo.

Il significato di “Heartbeat” di Shawn Mendes

Il brano appare da subito spensierato e molto ritmato, calzante con il tono che avrà la pellicola di cui è colonna sonora. Nel testo, ascoltiamo la gioia del protagonista mentre parla della propria storia d’amore, appena nata e che, naturalmente, fa battere forte il suo cuore in ogni momento.

Il cantante esprime quindi tutte le sue emozioni nei confronti dell’amata, oggetto dei suoi pensieri in ogni circostanza. È così che si trova a guardare le stelle, unica cosa che possa essere all’altezza dello sguardo della ragazza amata e successivamente vengono ancora evidenziati l’emozione e soprattutto la necessità di voler sempre con sé l’oggetto dei suoi desideri.

Il ritornello enfatizza ulteriormente questa dipendenza d’amore e dei sentimenti provati, cosa che il cantante non può far a meno di tenere a freno.

La traduzione di “Heartbeat” di Shawn Mendes

Guardo le stelle di notte

L’unica sostituzione quando non sono i tuoi occhi

Non ne ho mai abbastanza, è ufficiale

Voglio molto e non poco

Se lo manteniamo noi, è così semplice

Ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Mancano ancora venti minuti, sono a casa

E dimmi in tutti i modi in cui vuoi farlo andare

Ora non ne ho mai abbastanza, è ufficiale

Voglio molto e non poco

Se lo manteniamo noi, è così semplice

Ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na (Sì)

Na-na-na-na-na, na-na-na-na

Ovunque tu sia, ovunque

Na-na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na

Ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

Accelera ogni volta che mi vuoi

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ne ho bisogno, voglio essere ovunque tu sia, ovunque tu sia

Battito cardiaco

(Quello che hai, lo voglio come) Tutta la settimana

Quello che hai, lo voglio come per tutta la settimana

Ovunque tu sia, ovunque tu sia

