Shogun è una mini serie tv che ha fatto il suo debutto su Disney + lo scorso febbraio. Si basa sull’omonimo romanzo scritto nel 1975 da James Clavell e si basa su fatti realmente accaduti. Ci racconta la storia di John Blackthorne, un marinaio inglese che è naufragato sulle coste del Giappone insieme a ciò che resta del suo equipaggio. Qui si trova coinvolto nelle lotte tra i signori feudali, soprattutto tra Ishido e Toranaga, che vogliono diventare Shogun. All’attivo ha, per il momento, una prima stagione con dieci episodi presenti sulla piattaforma di streaming.

Shogun ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica e le puntate in arrivo promettono colpi di scena. Una serie che è piaciuta molto perché ci permette di tornare indietro nel tempo e di immergerci nella realtà del Giappone feudale conoscendo, così, un’altra cultura, totalmente differente dalla nostra. È sufficiente pensare che la serie, già solo nei primi sei giorni, ha raggiunto i 9 milioni di visualizzazioni. Lo scorso mese, però, non erano arrivate belle notizie per i fan della miniserie. Justin Marks e Rachel Kondo, ovvero i co-creatori della serie, durante un’intervista con Hollywood Reporter avevano affermato che la storia avrebbe avuto una conclusione naturale con la fine dei suoi dieci episodi. D’altronde, però, siamo abituati che nel mondo di Hollywood i colpi di scena sono all’ordine del giorno ed oggi arriva l’ennesima dimostrazione che ce lo dimostra.

Oggi, infatti, la James Clavell Estate, Fx ed Hulu hanno annunciato che Shogun è stata rinnovata per altre due stagioni. Sappiamo che sono già tutti al lavoro perché il loro obiettivo è quello di non far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra. Si sa che l’interesse del pubblico può perdersi facilmente e da qui, quindi, la decisione i mantenere alta l’attenzione e di cavalcare l’onda fino a quando c’è la curiosità del pubblico. Se tutto va secondo i piani già questa estate dovrebbero iniziare le riprese della seconda stagione e nel cast troveremo, ovviamente, ancora Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura, Yuka Kouri e Fumi Nikaido. Il rinnovo era impossibile non farlo visto che Shogun è diventata la serie Fx più vista di sempre per quanto riguarda le ore di streaming a livello mondiale.

Il protagonista di Shogun

Ovviamente la storia non si baserà su nessun libro visto che il libro di James Clavell è già stato ampiamente raccontato. D’altra parte, però, non sono mancate le critiche da parte di alcuni fan che non hanno apprezzato la decisione i cambiare idea e di andare avanti con nuovi episodi. Temono, infatti, che poi la serie possa diventare noiosa e prevedibile, come spesso succede quando si va avanti. Justin Marks, quindi, ha voluto dire la sua sul suo profilo social X. Queste le sue parole:

“Ora vi racconto una storia. Qualche tempo fa, quando stavamo ancora girando la prima stagione di Shogun a Vancouver, Rachel Kondo e io siamo andati ad una cena con Gina Balian di FX e Michaela Clavell, la nostra produttrice esecutiva. Abbiamo iniziato a scherzare su una scena in particolare, che aveva dato il là ad un’idea della quale non riuscivamo a liberarci. Ci siamo chiesti: ‘E poi che succede?’ E siamo rimasti molto sorpresi, perché ci siamo resi conto all’improvviso che questa storia forse poteva continuare. E così l’abbiamo continuato: quando la produzione della prima stagione si è conclusa, questa nostra idea era diventata sempre più grande, e a dicembre avevamo un’intera bozza. In tutta onestà non pensavamo che sarebbe diventata realtà, anche perché le vicende del libro erano concluse. Ma ora eccoci qui: Rachel e io partiremo per il Giappone domani per iniziare il viaggio, e ci riuniremo con gli incredibili scrittori della S1 a luglio. Come qualcuno una volta ha detto, ‘domani è domani… ma oggi impareremo a nuotare’”.

Non ci resta altro che avere un po’ di pazienza ed aspettare questa estate quando, finalmente, si tornerà sul set di Shogun per avere le prime indiscrezioni e scoprire di cosa parlerà la seconda stagione.

E tu hai già visto Shogun su Disney +? Sei felice del rinnovo per altre due stagioni della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!