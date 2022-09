Settembre, mese che vede l’avvicinarsi dell’autunno ma anche la formazione di un trio di artisti eccellenti: stiamo parlando di Sigala, dj e produttore inglese, David Guetta, hitmaker amatissimo, e Sam Ryder, artista esordiente di origine britannica.

I tre hanno infatti collaborato alla realizzazione del brano “Living without you“, rilasciato ieri venerdì 2 settembre 2022, che con i suoi ritmi travolgenti strizza ancora l’occhio a quest’afosa estate che sta per giungere al termine.

Come sostenuto da Sigala:

“Sono stato molto fortunato a lavorare con Sam appena prima dell’Eurovision e volevo collaborare con David Guetta da anni, è una vera leggenda. Ci siamo esibiti con una performance a sorpresa della canzone a uno degli show di David a Ibiza ed è stato incredibile stare sul palco con loro e vedere la reazione del pubblico”.

Significato della canzone

“Living without you” è un accorato appello d’amore nei confronti della persona cara che è stata perduta, e che ha lasciato un vuoto talmente incolmabile da rendere il cantante disposto a prendersi tutte le colpe e ad ingoiare il proprio orgoglio pur di riaverla con sé.

Traduzione del testo

[Intro]

Che vivere senza di te

Senza di te

Che vivere senza di te

Senza di te

[Verso 1]

Non ci siamo parlati per settimane e

tante cose sono cambiate

Ho sentito i pezzi

Ma non riesco ancora a trovare il mio posto

[Pre-Ritornello]

Pensavi di conoscermi bene

Ma c’è una cosa che non ti ho detto

[Ritornello]

Preferisco prendermi la colpa perché è più facile che vivere senza di te

Senza di te

Sì, nascondo la testa per la vergogna perché è più facile che vivere senza di te

Senza di te

Ingoiare il mio orgoglio

E lasciarci alle spalle tutti i brutti giorni

Sì, preferisco prendermi la colpa perché è più facile che vivere senza di te

Senza di te

[Post-Ritornello]

Che vivere senza di te

Senza di te

Che vivere senza di te

Senza di te

Che vivere senza di te

Senza di te

Che vivere senza di te

Senza di te

Oh-oh-oh-oh

Senza di te

Senza di te

Oh-oh-oh-oh

Senza di te

Senza di te

(Oh)

[Verso 2]

Le tue parole fanno male ma

Il silenzio è peggio

Il passato ha iniziato a sollevarsi

Quando ho detto: “Facciamolo funzionare”

Allora, come stai? (Come stai?)

Dormi di notte? (Di notte)

Perché sono stato sveglio per giorni

No, non rinuncerò a questa battaglia, oh, yeah

[Pre-Ritornello]

Pensavi di conoscermi bene

Ma c’è una cosa che non ti ho detto (Oh)

[Ritornello]

Preferisco prendermi la colpa, perché è più facile che vivere senza di te

Senza di te (Senza di te)

Sì, nascondo la testa per la vergogna perché è più facile che vivere senza di te (Senza di te)

Senza di te (Senza di te)

Ingoiare il mio orgoglio (Ingoiare il mio orgoglio)

E lasciarci alle spalle tutti i brutti giorni (E lasciarci alle spalle tutti i brutti giorni)

Sì, preferisco prendermi la colpa perché è più facile che vivere senza di te (Senza di te, sì)

Senza di te

[Post-Ritornello]

Che vivere senza di te

Senza di te

Che vivere senza di te

Senza di te

Che vivere senza di te

Senza di te (Senza di te)

Che vivere senza di te (Senza di te)

Senza di te.

–

