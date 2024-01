Simone Matteuzzi è un cantautore di Milano classe 2001. Fin dalla più tenera età si avvicina al mondo musicale, soprattutto al mondo della black music per poi arrivare ad amare Miles Davis e Franco Battiato.

Nonostante la sua giovanissima età, si sta facendo largo nel panorama della musica italiana ed ha collaborato con l’etichetta Zebra Sound sia come artista che come produttore. Voce di brani come Ipersensibile, Riposo e Zanzare per citarne alcuni, mentre ora è legato alla Costello’s Records. Ed oggi Simone Matteuzzi è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Caldo che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantautore Simone Matteuzzi

Il significato del testo di Caldo

Caldo, il nuovo singolo di Simone Matteuzzi, parla proprio della condizione atmosferica che, con il passare degli anni, sta diventando sempre più insostenibile. Il caldo, infatti, ci toglie le forze e non ci permette di vivere al meglio la nostra vita, ma soprattutto ci fa preoccupare per quanto riguarda il pianeta ed il suo futuro. A tal proposito, il giovane cantautore rivela che:

“Caldo nasce durante un afoso pomeriggio della scorsa estate, come spremuta dall’angoscia di un’afa infernale e innaturale in bilico tra la spossatezza del torrido agosto e la vertigine del confronto quotidiano con la crisi climatica che caratterizza drammaticamente la nostra epoca e il nostro futuro, soprattutto quello delle generazioni più giovani. Il testo esprime un parallelismo tra le tragiche prese di coscienza di cui sopra e la conseguente eco-ansia che corrompe molte dinamiche della nostra vita rendendoci spesso immobili, sconsolati ed inermi davanti al futuro, come sull’orlo di un baratro dove rimaniamo spesso immobili e con il fiato sospeso”.

E tu sei un fan di Simone Matteuzzi? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Caldo? Ti aspettiamo nei commenti!