Prepariamoci ad un Natale pieno di musica e risate, sì perché il trailer ufficiale di Sing 2, uscito soltanto poche ore fa, promette davvero bene, con un cast di voci stellare e una trama che promette di divertire tutti, grandi e piccini.

Il film, che in America arriverà il 22 dicembre 2021, qui da noi uscirà nelle sale a Natale, come tradizione. A farcelo sapere è stata la Universal Pictures, che con il trailer ufficiale in italiano ci presenta il sequel di Sing del 2016.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa aspettarci da Sing 2.

Analisi del trailer e trama di Sing 2

Il film, come accennavamo, è il seguito di Sing, e nel trailer ufficiale che puoi vedere in cima all’articolo, ci catapulta in pochi secondi nella meravigliosa atmosfera musicale che già caratterizzava il primo film.

Sin dalle prime immagini la musica ci travolge, e scopriamo che Buster e il suo cast hanno trasformato il New Moon Theater in un locale di successo, ma Buster punta ancora più in alto, e vorrebbe buttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater. Purtroppo però, senza conoscenze, Buster e il suo cast dovranno fare il doppio de lavoro.

Nel disperato tentativo di ottenere l’attenzione del grande magante Mr. Crystal, Gunter lancia spontaneamente un’idea che Buster accetta con facilità, promettendo che nel loro nuovo spettacolo ci sarà la leggenda rock Clay Calloway. Il problema è che Buster non solo non ha mai incontrato Clay, ma quest’ultimo ha anche lasciato la musica isolandosi dopo aver preso la sua compagna.

Così, mentre tutti lavorano ad un nuovo spettacolo, Buster intraprende una difficile ricerca per trovare Clay e convincerlo a tornare sul palco. Ci riuscirà?

Ovviamente il trailer non ci racconta molto altro, ma ci suggerisce quello che sarà il cuore e la morale di Sing 2, ossia che la musica e a passione possono curare anche le ferite più profonde.

Il cast di voci di Sing 2

Nel cast d voci ritroviamo i nomi di Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly e Nick Kroll.

Ma ci saranno anche dei nuovi ingressi, come quello di Halsey, Pharrell Williams, Bono, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Eric Andre e Chelsea Peretti. Un motivo in più per non perdersi il film!

E tu cosa ne pensi di Sing 2? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.