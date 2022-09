Silvia Cesana, meglio conosciuta semplicemente come Sissi, è una giovane cantautrice di Merone classe 1999 che è arrivata agli Home Visit di X Factor fino ad arrivare in finale ad Amici. La passione per la musica ha radici molto profonde in quanto la ragazza, fin dalla più tenera età, ha sempre amato questo mondo. Nel 2020 partecipa ad AmaSanremo presentando il brano Per farti paura dopo aver vinto il premio della critica ad Amici.

Sotto l’ala protettrice di Sugar che conta molto su di lei e c’è chi non ha dubbi ed è sicuro che Sissi arriverà sul palco del Festival di Sanremo nel 2023 forse in coppia con Alex, altro finalista di Amici. Sissi torna oggi protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 settembre, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Sottovoce e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone, prodotta da Riccardo Sciré e da Ayden Lau, è stata presentata in anteprima durante lo speciale Tim Music Awards e si tratta di un cambio di passo per la cantante con una voce che tende ad assottigliarsi fino quasi a scomparire, una forza della rinascita.

La cantante Sissi

Il significato di Sottovoce

Sottovoce, il nuovo singolo di Sissi, ci racconta il viaggio o meglio il percorso di una cantante, ma soprattutto di una giovane donna che: “A volte lascio correre i pensieri per restare un po’ da sola, è la testa che gioca con me”. Una donna che deve confrontarsi con l’indifferenza esterna, con la paura del sociale, un percorso ricco di sentimenti contrastanti che vengono vissuti come ricchezze fondamentali fino ad una maggiore consapevolezza di sé stessa. Possiamo affermare che Sissi è diventata grande, una donna matura.

E tu sei un fan di Sissi? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Sottovoce? Ti aspettiamo nei commenti!