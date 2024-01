Skam è una serie tv italiana che ha fatto il suo debutto nel 2018 su TimVision, ma che oggi è possibile trovare su Netflix. Si basa sull’omonima serie tv norvegese ed ha all’attivo, per il momento, sei stagioni per un totale di 62 episodi.

Ci racconta la vita quotidiana di alcuni studenti di un liceo di Roma mettendo a fuoco, però, tematiche sociali e problemi tipici dell’adolescenza. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica anche perché tratta di argomenti all’ordine del giorno e della vita reale. La sesta stagione ha fatto il suo debutto la scorsa settimana ed ha visto come protagonista Asia, i cui panni sono stati vestiti dall’attrice Nicole Rossi. Ci ha fatto conoscere una ragazza con un forte carisma ed un carattere determinato che, però, verrà messa alla prova affrontando importanti sfide con se stessa e con le sue fragilità che tende a nascondere. Ed anche se all’inizio il pubblico non era favorevole alla scelta del personaggio principale, alla fine questa scelta si è rivelata vincente.

Skam 6, infatti, è entrato nella top 10 delle serie tv più viste ed è riuscita ad attirare la curiosità e l’attenzione del pubblico. Ovviamente, quando escono i nuovi episodi, una domanda sorge spontanea per i telespettatori, ovvero quella di chiedersi se ci sarà o meno una nuova stagione: gli episodi appena visti coincideranno con il capitolo conclusivo della serie tv oppure si andrà avanti? E per quanto riguarda Skam, la risposta potrebbe essere positiva in quanto la serie tv ha ancora tanto da raccontare. Purtroppo, per il momento, non è ancora arrivata la conferma ufficiale ed anche Skam versione norvegese non è stato ancora rinnovato per una settima stagione. È necessario aspettare ancora un po’ di tempo e vedere i risultati ufficiali dell’ultima stagione appena uscita, ma nel frattempo il mondo virtuale ha iniziato già a dire la sua.

Nicole Rossi nei panni di Asia in Skam 6

Ad esempio, si pensa che il nuovo capitolo possa arrivare sul piccolo schermo tra il 2025 ed il 2026 basandosi sulle precedenti stagioni che sono uscite a distanza di circa due anni l’una dall’altra per non far perdere l’interesse ai telespettatori. Tuttavia, le parole di Nicole Rossi aprono la porta ad una possibile settima stagione di Skam visto che l’attrice ha rivelato chi le piacerebbe fosse il protagonista di un nuovo capitolo. Queste le sue parole:

“Io per non fare torti alle Rebelde, non dico nessuna di loro tre, se no dovrei favorire una piuttosto che un’altra. Infatti dico Munny perché con questa stagione abbiamo lanciato un input molto interessante della sua storia e sarebbe bello o approfondirlo. Poi io la stagione saffica la voglio pur io, se si fa io sono felice. Senza spoiler”.

Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare la conferma ufficiale di Skam 7 con il pubblico che non vede l’ora e soprattutto non vede l’ora di scoprire chi sarà il protagonista del nuovo capitolo.

E tu hai già visto la sesta stagione di Skam? Ti piacerebbe se ci fosse anche un settimo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!