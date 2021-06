SKAM Italia è stata una di quelle serie rimaste nel cuore di moltissimi telespettatori. Oggi arriva finalmente la notizia che in tanti, qualcuno ormai sfiduciato, aspettavano: Netflix ha confermato ufficialmente che ci sarà una quinta stagione dello show!

Incredibile ma vero, dopo diverse difficoltà incontrate già nella realizzazione del quarto capitolo di SKAM Italia – quello dedicato a Sana (interpretata dall’attrice Beatrice Bruschi) che vive una crisi interiore, divisa fra la fede musulmana e l’amore per un ragazzo che ha deciso di rinunciare alla sua stessa fede -, ormai è certo che l’amatissima serie teen prodotta da Cross Productions e remake dell’omonimo show norvegese, avrà una quinta stagione che sarà disponibile nel 2022 solo in streaming su Netflix.

I più attenti avevano già cominciato a subodorare la notizia, qualcuno mormorava che l’idea di una quinta stagione non fosse così peregrina, e proprio questa mattina è successo che dagli account social di Netflix cominciassero a partire dei post che lanciavano indizi che facevano presagire il ritorno, sempre meno vago, della serie di successo guidata da Ludovico Bessegato.

La rivelazione di una quinta stagione di Skam parte dai social

Quale maniera migliore se non un annuncio tramite i social? Anche perché SKAM Italia è una serie che parla di ragazzi, che parla ai ragazzi, e che più volte ha basato le sue storie anche sull’uso dei cellulari, dei social e di tutti i mezzi di comunicazione più amati dai teenagers. Nelle prime ore di questa mattina, quindi, è bastato davvero molto poco per far entrare l’hashtag #skamitalia immediatamente in tendenza e far crescere la curiosità degli appassionati.

L’attesa è stata soddisfatta, con molta calma come si conviene a ogni pubblicità che funziona veramente, solo successivamente con un video annuncio che ripercorre i quattro anni passati della serie mostrando le immagini dei protagonisti e che conferma, così, la quinta stagione. Il video è visibile sul profilo ufficiale Twitter di Netflix, e la frase conclusiva che lo accompagna è inequivocabile:

“Finalmente ci siamo. Abbiamo sfondato quel soffitto, tutti insieme: stiamo lavorando a #SkamItalia 5, in arrivo nel 2022 solo su Netflix.”

La difficile storia di SKAM Italia, tra cancellazioni e rinnovi

In passato, nonostante alcune difficoltà dovute alla produzione e, nell’ultissimo periodo anche alla pandemia da Covid-19 che ha reso difficile portare avanti ogni tipo di produzione televisiva e/o cinematografica, anche realizzare la quarta stagione dello show non è stato facile. Tutti pensavano che sarebbe stata anche l’ultima, e sembrava che la notizia fosse ormai certa.

Le prime quattro stagioni dello show, infatti, non hanno avuto vita facile: inizialmente sono state create per TIMvision e prodotte da Cross Productions ma poi, a partire dal 1 gennaio 2020, sono andate in onda anche su Netflix che ha trasmesso anche l’ultima stagione. La serie era stata cancellata il 7 agosto 2019, sembrava in maniera definitiva nonostante ci fosse un ultimo capitolo da raccontare e il precedente avesse lasciato una finestra aperta sulla storia successiva, poi, però, SKAM Italia è stata rinnovata per una quarta stagione nell’autunno dello stesso anno.

Il regista di SKAM Italia, Ludovico Bessegato, non ha in realtà mai escluso in maniera definitiva la possibilità di una quinta stagione dello show. E, c’è da dirlo, è stato proprio l’enorme affetto dei fan del teen drama, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di chiedere a gran voce una nuova storia legata al gruppo degli studenti romani al centro della serie, che ha portato Netflix a lavorare su questo nuovo progetto.

Il quinto capitolo, infatti, a differenza della prime quattro che erano disponibili anche su TIMvision arriverà in esclusiva sulla piattaforma.

Chi sarà il protagonista in Skam Italia 5?

Naturalmente subito dopo l’annuncio ufficiale si un rinnovo della serie, sui social è partito il toto protagonista: a chi sarà dedicata la prossima stagione? Come sappiamo, infatti, ogni capitolo si concentra su uno o due protagonisti e, per il prossimo, molto dipenderà dalla disponibilità degli attori, alcuni dei quali piuttosto impegnati tra cinema e televisione.

La nuova stagione, però, potrebbe concentrarsi, per esempio, su Elia, Silvia, Federica o Luca (interpretati rispettivamente dagli attori Francesco Centorame, Greta Ragusa, Martina Lelio e Nicholas Zerbini), personaggi che non hanno ancora avuto una stagione a loro dedicata ma che sono comunque subito entrati nei cuori degli spettatori.

A giudicare dalle reazioni social, i fan tifano per una stagione incentrata su Elia (considerato anche che la quinta stagione di SKAM France è dedicata proprio al suo omologo francesce). Per adesso, però, Netflix ha deciso di non fornire ulteriori informazioni limitandosi a dire che la serie tornerà “con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza”.

Indipendentemente da chi sarà il protagonista di questa quinta stagione, però, è bene ricordare che SKAM, che sia ambientato in Italia o in qualsiasi altra nazione, è una serie che avvicina. E lo fa nel modo più intelligente, misurato e tenero che si possa immaginare. Dai pensieri di ragazzi giovani che hanno tutta la vita davanti e che possono, se e quando vogliono, seminare le basi per una società molto più aperta e più tollerante.

E voi, cosa pensate di questa notizia? Siete soddisfatti di sapere che SKAM Italia avrà una quinta stagione, l’aspettavate anche voi? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!