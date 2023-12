Skam è una serie tv italiana che ha fatto il suo debutto nel 2018 su TimVision, ma che oggi è possibile trovare su Netflix. Si basa sull’omonima serie tv norvegese ed ha all’attivo, per il momento, cinque stagioni con 52 episodi.

Ci racconta la vita quotidiana di alcuni studenti di un liceo di Roma mettendo a fuoco, però, tematiche sociali e problemi tipici dell’adolescenza. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica anche perché tratta di argomenti all’ordine del giorno e della vita reale. Per questo motivo è stata rinnovata per una sesta stagione che, inutile dirlo, è attesa con molta ansia. E finalmente abbiamo la data del suo arrivo sulla piattaforma di streaming: Skam Italia tornerà sul piccolo schermo tra poco più di un mese, precisamente il 18 gennaio. Nel frattempo è stato reso pubblico il teaser che inizia ad anticiparci qualcosa, in vista dell’uscita vera e propria della nuova stagione della serie tv.

I protagonisti di Skam

Come sappiamo, ogni stagione si basa su un protagonista principale e questo sesto capitolo di Skam vedrà Asia in primo piano, interpretata dall’attrice Nicole Rossi. Una ragazza con un forte carisma ed un carattere determinato che, però, verrà messa alla prova affrontando importanti sfide con se stessa e con le sue fragilità che tende a nascondere. La sua amicizia con le altre ragazze del gruppo delle Rebelde, infatti, si intreccerà con l’arrivo di nuovi personaggi come Giulio (interpretato dall’attore Andrea Palma). Oltre Andrea Palma, avremo come new entry anche Leo Rivosecchi nei panni di Beniamino. Troveremo, poi, sempre Beatrice Bruschi nei panni di Sana, Federico Cesari in quelli di Martino, Rocco Fasano in quelli di Niccolò e Martina Lelio in quelli di Federica.

La decisione di vedere Asia come protagonista della sesta stagione di Skam non è stata ben apprezzata dal pubblico che sui social network ha detto la sua poiché speravano che la protagonista della nuova stagione fosse Federica, uno dei personaggi storici. Ma come è stato più volte spiegato, questo non è possibile perché la maggior parte dei personaggi di sempre sono “bloccati”. Essendo un franchise bisogna basarsi sul progetto originale e se la Norvegia non punta su quei personaggi allora neanche i remake lo possono fare. È inutile fare polemiche. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e poi scopriremo le sorprese che ci riserverà Skam Italia 6.

