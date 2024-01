Slow Horses è una serie tv che ha fatto il suo debutto nel 2022 su Apple Tv + e che, al momento, ha all’attivo tre stagioni per un totale di 18 episodi.

Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Mick Herron e vede protagonista l’agente Jackson Lamb che è a capo di una squadra di agenti dell’intelligence britannica che però, a causa di alcuni errori commessi, vengono spostati nella Slough House, ovvero un dipartimento di riserva dell’MI5. Nonostante le perplessità iniziali, la serie tv ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica tanto che una quarta stagione è in arrivo, ma è di poche ore fa una nuova notizia. La quarta stagione di Slow Horses, infatti, deve ancora andare in scena, ma nonostante questo Apple Tv + ha deciso già di rinnovare la serie tv per un quinto capitolo. D’altronde diversi critici l’hanno definita come la migliore serie di spionaggio di sempre con una sceneggiatura eccellente e grandi performance da parte del cast.

Gary Oldman in Slow Horses

Con l’inizio del nuovo anno Apple Tv + vuole essere al pari di tutti gli altri avversari e diventare un concorrente sempre più diretto dei colossi quali Netflix, Disney + ed Amazon Prime Video. Per questo motivo ha deciso di puntare sui titoli che attirano l’attenzione del pubblico e che possono portare nuovi abbonati alla piattaforma. Tra questi troviamo, appunto, Slow Horses. La quinta stagione si baserà su London Rules, ovvero il quinto libro della serie di Mick Herron. Ed ovviamente troveremo ancora Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb (ruolo che gli è valsa anche una nomination ai Golden Globe), ma spazio anche a Kristin Scott Thomas in quelli di Diana Taverner.

C’è bisogno, però, di pazientare ancora un po’ di tempo. La quarta stagione, infatti, dovrebbe arrivare entro la prossima estate con le riprese che sono in fase di conclusione proprio in questi giorni. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal quinto capitolo di Slow Horses? È presto detto se ci rifacciamo alla trama del libro:

Tutti si insospettiscono quando il nerd Roddy Ho trova una nuova ed affascinante fidanzata. Ma quando una serie di eventi sempre più bizzarri iniziano a verificarsi in tutta la città, tocca agli Slow Horses scoprire come tutto questo sia collegato. Dopo tutto, Jackson Lamb sa che nel mondo dello spionaggio, le regole di Londra dovrebbero applicarsi sempre.

La quinta stagione di Slow Horses, con molta probabilità, arriverà sul piccolo schermo nel 2025 per non far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra mantenendo vivo l’interesse del pubblico che si sta appassionando sempre di più, puntata dopo puntata. Inutile dirlo, il pubblico si è già detto entusiasta per questa notizia che arriva inaspettata, ma che è molto gradita. Non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nel quinto capitolo, ma ancora di più di scoprire che sorprese porterà con sé la quarta stagione in arrivo.

E tu hai già avuto modo di vedere Slow Horses? Cosa ne pensi del rinnovo per una quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!