Dopo aver conquistato proprio tutti quest’estate con la sua “bellissimissima <3” Alfa è tornato con l’uscita di un brano inedito, “sofia“, scritto chitarra e voce in tour e presentato in anteprima proprio in occasione dei live di quest’estate.

Alfa, all’anagrafe è Andrea De Filippi, nato a Genova il 22 Agosto del 2000. Oggi a quindi 23 anni. Durante l’adolescenza guadagna una certa notorietà sulla scena rap locale partecipando a varie competizione di freestyle organizzate nella sua città.

Nel 2018 partecipa ai casting di X-Factor, ma viene scartato. Da quel momento però accumula in breve tempo 32 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 72 milioni di streams su Spotify, spinto da brani come “Dove sei?”, “Il giro del mondo”, “Tempo al tempo”, “Chiara Ferragni”, “Testa tra le nuvole” e “Wanderlust!”.

La canzone “Cin cin”, prodotta dall’amico e collaboratore Yanomi, ha superato quota 10 milioni di visualizzazioni. Due gli album pubblicati finora dal cantante: “Before Wonderlust”, uscito nel 2019, e “Nord”, uscito nel 2021.

Il significato di “sofia“ di Alfa

Il brano è una vera e propria canzone d’amore, che Alfa ha scritto per un’amica. Non si tratta di un singolo e non sarà dunque trasmesso dalle radio: “è solo una canzone che ho bisogno di far uscire dopo tutto il casino di quest’estate“, ha raccontato l’artista.

Poi, ha aggiunto: “L’ho scritta con la chitarra in tour ed ho iniziato a cantarla ai concerti in anteprima per vedere le reazioni. Non mi aspettavo che un pezzo chitarra e voce vi piacesse così tanto. Siamo così andati a produrla nella mia cameretta magica di Genova dove tutto è iniziato, mentre i cori del ritornello li abbiamo registrati in una chiesa in Toscana“.

Il ritornello introduce il concetto di un amore incerto. Paragona l’amore al gioco del “m’ama non m’ama”, suggerendo che Sofia e il protagonista si impegnino in una relazione piena di alti e bassi.

Il testo di “sofia“ di Alfa

Sofia vuol fare l’amore

O solo il piacere

La linea è sottile

Se tutte le sere

Non vuol dormire mai da sola

Sofia non va all’UniMi

Ma va all’UniBo

Bo non è Bologna

Intendo non lo so

Lavora ed ha lasciato scuola

Lei va di corsa

Se è triste non lo mostra

Ma serve anche la pioggia

Se no un fiore non sboccia mai

Facciamo m’ama non m’ama oh oh oh oh oh

Ma con le spine che tagliano oh oh oh

Sofia vabbè ha la sua strada

Io piango tutto il Niagara

Negli occhi ho il Sahara

Ma vedo ancora lei

Sofia

La testa gira, ma…

Il cuore già lo sa

Lei mangia olive, io no

E la teoria di How I Met Your Mother

Chiusi in una stanza

Svegliavamo il vicino

Lei si toglieva il vestito

E dopo mi toglieva il respiro

Non mi è chiaro

Perché in amore vado

A 100 all’ora e cado

E ancora non imparo

E mette le canzoni di quando aveva sei anni

O playlist incoerenti

Un po’ Battisti, un po’ Bad Bunny

Lei va di corsa

Se triste non lo mostra

Piange sotto la pioggia

Così chi se ne accorge, dai

Facciamo m’ama non m’ama oh oh oh oh oh

Ma con le spine che tagliano oh oh oh

Sofia vabbè ha la sua strada

Io piango tutto il Niagara

Negli occhi ho il Sahara

Ma vedo ancora lei

E ho scritto le nostre iniziali

Sopra il muro di una via

Che non van via

E quel giorno alla stazione

Sofia era sopra il vagone

Io dietro la linea gialla

Guardarla guardare altrove

Ma poi succede che i destini si rincontrano

Facciamo m’ama non m’ama oh oh oh oh oh

Però le spine ci tagliano oh oh oh

