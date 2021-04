Harry Styles è arrivato oggi a Londra per cominciare le riprese dell’attesissimo film My Policeman. La pellicola – che vede Harry nel ruolo di protagonista – è una storia d’amore queer ambientata negli anni ’50, dove vedremo l’attore recitare accanto a Emma Corrin (The Crown) e David Dawson.

Sono appena cominciate le riprese del film con Harry Styles, che il web è già in delirante attesa delle prime foto dal set di My Policeman. A creare fermento è il fatto che vedremo l’attore in una veste inedita, o quasi: Harry Styles indossa infatti gli abiti di un poliziotto e, secondo indiscrezioni, sarà biondo, cosa che ha mandato in visibilio le sue non poche fan. Mentre aspettiamo di avere qualche immagine dal set, scopriamo meglio di cosa parla il film.

Per quanto riguarda la trama, non sono trapelate molte informazioni. My Policeman è però tratto dal libro omonimo dello scrittore Bethan Roberts, possiamo quindi supporre che la storia raccontata nel film ricalchi quella narrata nelle pagine del libro.

Harry Styles interpreta Tom, un poliziotto gay innamorato – e ricambiato – di Patrick (David Dawson). Nella società degli anni ’50 una relazione omosessuale non può però essere vissuta liberamente, per cui Tom decide di sposare Marion (Emma Corrin), un’insegnante a sua volta innamorata di lui, senza però essere ricambiata.

Diversi anni dopo ritroviamo la coppia ormai anziana, che ospita in casa Patrick, diventato invalido. Il suo arrivo però fa riaffiorare ricordi passati, andando a rompere l’equilibrio faticosamente raggiunto dalla coppia.

Il film è targato Amazon, quindi sarà probabilmente distribuito in streaming su Amazon Prime, anche se al momento non ci sono notizie certe né sulle modalità di distribuzione, né sulle eventuali data di uscita, anche se si spera di poter vedere il film già per la fine del 2021 o all’inizio del 2022.

E tu cosa ne pensi del nuovo impegno cinematografico di Harry Styles? Faccelo sapere nei commenti.