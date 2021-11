Focus Features e Carnival Films hanno pubblicato un teaser trailer per il prossimo sequel del regista Simon Curtis, Downton Abbey: A New Era, insieme a quattro immagini del dramma storico con Harry Hadden-Paton nei panni di Bertie Pelham, Laura Carmichael nei panni di Lady Edith, Tuppence Middleton nei panni di Lucy Smith, Allen Leech come Tom Branson, Sophie McShera come Daisy, Lesley Nicol come Mrs. Patmore, Hugh Bonneville come Robert Grantham, Michelle Dockery come Lady Mary, Laura Haddock come Myrna Dalgleish e Michael Fox come Andy.

Per ora si sa pochissimo riguardo alla trama.

Ve ne diremo di più prossimamente.

Per ora gustatevi il breve trailer.

Downton Abbey: A New Era uscirà il 18 marzo con il cast principale originale sempre protagonista. Insieme ai vecchi volti ci saranno le nuove aggiunte Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.