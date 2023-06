Sophie and the Giants è un gruppo musicale della Gran Bretagna che è nato nel 2015 a Sheffield. Composto da: Sophie Scott (la voce), Antonia Pooles (al basso), Toby Holmes (alla chitarra) e Chris Hill (alla batteria) e voce di brani come In The Dark, Hypnotized, Golden Nights, Right Now, Falene, Waste My Air fino a Don’t Ask Me To Change per citarne alcuni.

Nonostante il successo, Sophie Scott ha deciso di intraprendere la carriera da solista e lo ha fatto con un nuovo brano. Oggi, infatti, Sophie and the Giants come solista torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Paradise che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non sarà da sola perché è pronta a duettare con Purple Disco Machine, il famoso dj e producer tedesco. Sulla loro collaborazione, Sophie afferma che:

“Sono molto felice di collaborare con Purple Disco Machine per una terza volta. Non appena ho scritto Paradise ho capito subito che sarebbe stata la canzone perfetta per noi due”.

Il significato di Paradise

Paradise, il nuovo singolo di Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell’estate italiana e non solo. Un brano dai ritmi potenti ed un sapore disco retro. A tal proposito, Sophie rivela che:

Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine

“Ho scritto questa canzone affinché diventi un tormentone da pista da ballo, introducendo le persone al mio Paradiso. È così ipnotica che non si può fare altro che gettarsi in pista e ballare, urlare a squarciagola e fare cose di cui ci si pentirà”.

L’artista ha solo uno scopo con Paradise:

“Spero che Paradise faccia sentire le persone libere come se nulla contasse più al di fuori di questo istante. Chiunque tu sia, dimentica ciò che ti fa stare male, bacia qualcuno e muoviti a ritmo di musica”.

Nel frattempo, Sophie è pronta per tornare protagonista di alcuni live in giro per il mondo che la porteranno anche nel nostro paese per un’unica data italiana, appuntamento il prossimo 27 settembre al Fabrique di Milano.

E tu sei una fan di Sophie and the Giants? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Paradise? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Paradise

Sto facendo gli straordinari

Stanco del mio lavoro dalle 9 alle 5

Stasera mi perderò

Nelle luci

Un quarto a mezzanotte

Non ho niente in mente

Vestito così dinamite

Dinamite

Ooh

Ti porterò nel mio paradiso

Ooh

Ti porterò nel mio paradiso

Bacerò qualcuno

Bevi quel miele

Muoverò il mio corpo stanotte

Perderò la calma

La notte non è finita

‘Til sta piovendo glitter, va bene

Scivolare attraverso le sagome

Fare cose che dimenticheremo

Urlando sopravviverò

Bacerò qualcuno

Bevi quel miele

Muovi il mio corpo stanotte

Sto sognando in technicolor

Ballo sotto i riflettori

So che vuoi avvicinarti

Sotto le luci al neon

Non fermarti finché non dico che è finita

Voglio solo un tocco di emozione

Lasciami perdere nel momento

Ooh

Ti porterò nel mio paradiso

Ooh

Ti porterò nel mio paradiso

Bacerò qualcuno

Bevi quel miele

Muoverò il mio corpo stanotte

Perderò la calma

La notte non è finita

‘Til sta piovendo glitter, va bene

Scivolare attraverso le sagome

Fare cose che dimenticheremo

Urlando sopravviverò

Bacerò qualcuno

Bevi quel miele

Muovi il mio corpo stanotte

Ooh

Ti porterò nel mio paradiso

Ooh

Ti porterò nel mio paradiso

Bacerò qualcuno

Bevi quel miele

Muoverò il mio corpo stanotte

Perderò la calma

La notte non è finita

‘Til sta piovendo glitter, va bene

Scivolare attraverso le sagome

Fare cose che dimenticheremo

Urlando sopravviverò

Bacerò qualcuno

Bevi quel miele

Muovi il mio corpo stanotte

Muovi il mio corpo stanotte

Muovi il mio corpo stanotte