Sophie and the Giants è un gruppo musicale della Gran Bretagna che è nato nel 2015 a Sheffield. Composto da: Sophie Scott (la voce), Antonia Pooles (al basso), Toby Holmes (alla chitarra) e Chris Hill (alla batteria) e voce di brani come In The Dark, Hypnotized, Golden Nights, Right Now, Falene, Waste My Air fino a Don’t Ask Me To Change per citarne alcuni.

Nonostante il successo, Sophie Scott ha deciso di intraprendere la carriera da solista e lo ha fatto con un nuovo brano. Oggi, infatti, Sophie and the Giants come solista torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 agosto, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo We Own The Night che è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo è stato scritto da Sophie Scott, Olivia Sebastianelli, Taneisha Jackson, Lewis Gardiner, Tom Demac.

Il significato di We Own The Night

L’estate si appresta a giungere alla conclusione, ma il nuovo singolo We Own The Night di Sophie and the Giants ha tutti i presupposti per arrivare ad essere un tormentone in extremis con le sue sonorità tipiche degli anni ’80. Infatti ci racconta di una serata frizzante dove il ritmo, i sintetizzatori e le luci al neon sono i veri protagonisti tanto che canta: “Let’s just keep dancing, keep dancing like we own the night” facendo un accenno a quello che accadrà dopo che tutte quelle luci si spegneranno. A proposito del singolo, Sophie Scott afferma che:

Sophie Scott di Sophie and the Giants

“Questa canzone parla di quelle serate indimenticabili con i tuoi amici, di quei momenti in cui nient’altro conta tranne quello che stai vivendo! È pura evasione! Dimentica la realtà solo per una notte e lasciati andare al ritmo della festa”.

E tu sei un fan di Sophie and the Giants? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo We Own The Night? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano.

Traduzione We Own The Night

Sento la tensione tra te e me (io)

È come una reazione cosmica che non combatteremo

Perdi le inibizioni, vieni più vicino a me (più vicino a me)

Ubriaco di autostima, perché non voglio pensarci due volte (due volte)

Diventiamo drammatici a strappare questa stanza (a strappare questa stanza)

Ciò che viene indiscusso come facciamo sempre

Oh-oh-oh, infrangere le regole

Ma non siamo bravi in ​​nient’altro

Quindi ubriachiamoci, innamoriamoci

Non voglio essere solo

Continua a ballare, continua a ballare

Come se possediamo la notte

E se non fossi la persona che porto a casa?

Continuiamo a ballare, continuiamo a ballare

Come se possediamo la notte

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na, na-na, na, na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na, na-na, na, na

(Come se possediamo la notte)

Muoviti con il movimento, continua a respirare con me (io)

Sì, i nostri corpi sono magnetici quando siamo soli (Na-na-na)

Vorrei che potessimo vivere proprio ora a ripetizione (Ripeti)

È così dolce amaro, sì, sto perdendo la testa

Diventiamo drammatici a strappare questa stanza (a strappare questa stanza)

Ciò che viene indiscusso come facciamo sempre

Oh-oh-oh, infrangere le regole

Ma non siamo bravi in ​​nient’altro

Quindi ubriachiamoci, innamoriamoci

Non voglio essere solo

Continua a ballare, continua a ballare

Come se possediamo la notte

E se non fossi la persona che porto a casa?

Continuiamo a ballare, continuiamo a ballare

Come se possediamo la notte

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na, na-na, na, na

(Come se possediamo la notte)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na, na-na, na, na

(Come se possediamo la notte)

Diventiamo drammatici a strappare questa stanza (a strappare questa stanza)

Ciò che viene indiscusso come facciamo sempre

Oh-oh-oh, infrangere le regole

Ma non siamo bravi in ​​nient’altro

