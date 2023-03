Soy Georgina è un documentario che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2022. All’attivo ha due stagioni con l’ultima ed i suoi sei episodi che sono usciti la scorsa settimana.

Sappiamo che i documentari sono molto amati dal pubblico di Netflix e non solo poiché ci danno la possibilità di conoscere al meglio un personaggio famoso e la sua vita, ma soprattutto ci fanno capire che non sempre tutto può andare per il verso giusto. Infatti non è sufficiente essere famoso per non vivere momenti negativi e superare ostacoli nella propria vita. In Soy Georgina la protagonista è Georgina Rodriguez, la fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo: colei che ha fatto capitolare il bel portoghese e gli ha fatto mettere la testa a posto creando con lui una bella famiglia. Una vita da favola la sua poiché è passata dal vivere in povertà durante la sua infanzia ed adolescenza ad essere la compagna di uno degli uomini più ricchi del mondo. La prima stagione del documentario ci ha dato la possibilità di conoscere meglio Georgina e la sua vita, ma la nuova stagione è stata molto più emozionante.

Georgina Rodriguez ed il compagno Cristiano Ronaldo

Se non hai ancora avuto la possibilità di vedere Soy Georgina 2 non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Lo scorso anno, precisamente ad aprile, la famiglia Ronaldo – Rodriguez si è allargata ulteriormente con la nascita di Bella Esmeralda, ma un momento così bello è stato, al tempo stesso, anche devastante perché Georgina aspettava due gemelli, ma Angel è nato morto nonostante la gravidanza procedesse per il meglio. In questo capitolo vediamo l’influencer senza filtri con le sue emozioni e le sue lacrime perché Angel farà sempre parte della sua famiglia, ma è consapevole che la vita è dura e che bisogna essere forti, soprattutto per gli altri figli. Così Georgina si è rimboccata le maniche ed ha ripreso la sua carriera partecipando al Festival di Cannes. Grazie al lavoro ed all’amore di Cristiano Ronaldo (non solo fidanzato, ma anche migliore amico) è riuscita a tornare a sorridere. Come è logico che sia, i telespettatori si stanno già chiedendo se ci sarà o meno un nuovo capitolo del documentario.

Al momento non sono ancora arrivati annunci ufficiali, ma d’altronde anche la seconda stagione era stata confermata dopo mesi perché, ovviamente, si aspetta di vedere il riscontro da parte del pubblico. Però gli ingredienti per un Soy Georgina 3 ci sono tutti: si potrebbe parlare del suo trasferimento in Arabia Saudita e della sua vita in un paese con una cultura completamente differente dalla nostra, ma anche della sua relazione con Cristiano Ronaldo perché pare che ci sia un matrimonio in arrivo. Dopo le voci infondante di un matrimonio celebrato in Marocco nel 2019, i due sembrano essere pronti per il grande passo e se così fosse le telecamere di Soy Georgina non potrebbero mancare. Non ci resta altro che aspettare e vedere se potremo conoscere ancora meglio la bella Georgina nelle prossime stagioni.

E tu hai già visto il documentario Soy Georgina? Cosa ne pensi di Georgina Rodriguez? Ti aspettiamo nei commenti!