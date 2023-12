Adam Sandler potrebbe ricevere una consulenza matrimoniale da una fonte inaspettata nel suo prossimo film, “Spaceman“.

Netflix ha infatti svelato il primo trailer del dramma fantascientifico del regista Johan Renck, con Sandler, Carey Mulligan e Paul Dano. Il film debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 1° Marzo.

La sinossi ufficiale di “Spaceman” recita:

“Sei mesi dopo una missione di ricerca solitaria ai confini del sistema solare, un astronauta, Jakub (Adam Sandler), si rende conto che il matrimonio che si è lasciato alle spalle potrebbe non aspettarlo al suo ritorno sulla terra. Nel disperato tentativo di sistemare le cose con sua moglie Lenka (Carey Mulligan), viene aiutato da una misteriosa creatura dell’inizio dei tempi che trova nascosta nelle viscere della sua nave. Hanuš (doppiato da Paul Dano) lavora con Jakub per dare un senso a ciò che è andato storto prima che sia troppo tardi”.

Non solo Adam Sandler nel cast di “Spaceman”

Nel cast di “Spaceman” figurano anche Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Colby Day ha scritto la sceneggiatura, basata sul romanzo del 2017 “Spaceman of Bohemia” dell’autore ceco Jaroslav Kalfař. I produttori esecutivi di “Spaceman” sono Ben Ormand, Johan Renck e Barry Bernardi. I produttori includono Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman e Max Silva.

Renck è noto per aver diretto la miniserie drammatica storica della HBO “Chernobyl”, che racconta l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986 e le sue conseguenze.

Sandler continua la sua relazione con Netflix dopo il successo della commedia di formazione “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”, con lui stesso e le sue figlie.

E tu cosa ne pensi di “Spaceman” con Adam Sandler? Lascia un commento!