Comincia il conto alla rovescia per l’uscita del film Spencer anche in Italia, di cui è stato rilasciato il primo trailer in italiano. Pronti, quindi, a gustarvi le scene in cui appare la bellissima e intensa attrice Kristen Stewart (The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, Biancaneve e il Cacciatore, Billy Lynn – Un giorno da eroe) nei panni della principessa triste, ovvero Lady Diana?

Bene, eccovi accontentati! Il trailer in lingua italiana è stato rilasciato nelle ultime ore, e subito si riesce a cogliere il senso del film dedicato ad una delle icone più amate del ventesimo secolo, che appare già dalle prime scene piuttosto dolente. Il lungometraggio, dopo la presentazione in anteprima nella selezione ufficiale della scorsa Mostra del Cinema di Venezia, arriverà nei cinema italiani il 20 gennaio 2022, distribuito da 01 Distribution.

Spencer, diretto dal regista Pablo Larrain (No – I giorni dell’arcobaleno, Jackie, Ema) e scritto da Steven Knight (Millennium – Quello che non uccide, Serenity – L’isola dell’inganno, Chi vuol essere milionario?), vede la giovanisisma Kristen Stewart vestire i tutt’altro che comodi, sebbene regali, panni di Diana Spencer, in una “ricostruzione immaginaria” della decisione della principessa triste, così come era stata soprannominata, di divorziare dal Principe Carlo, che nel film è interpretato dall’attore Jack Farthing (Love Wedding Repeat, The Lost Daughter, Agatha Christie’s Poirot).

Un’immagine del film Spencer

La trama ufficiale del film Spencer

Come già detto in più occasioni, c’è grande attesa per questo film, che ancora prima della sua uscita ha scatenato non poche polemiche perché racconta particolari intimi della famiglia reale più famosa tra quelle attualmente ancora in carica. Il divorzio tra Diana e Carlo, infatti, ai tempi creò scalpore, perché non era possibile anche solo concepire che una coppia reale potesse sciogliersi.

Spencer, in maniera molto originale, racconta i fatti avvenuti nel Natale del 1991, i tre giorni che convinsero Diana a mettere fine a undici anni di un matrimonio che era stato combinato e che, nel tempo, divenne prima mediatizzato e poi massacrato anche da coloro che da sempre lo avevano sostenuto.

Nel film, così come raccontato anche da chi lo ha ideato e interpretato, si parla del matrimonio della principessa Diana e del principe Carlo già da tempo in crisi. Sebbene le voci di tradimenti e di divorzio abbondino, in occasione delle feste di Natale nella residenza reale di Sandringham viene decretato un periodo di pace. Si mangia e si beve, si spara e si caccia. Diana conosce il gioco, ma quest’anno le cose saranno molto diverse.

Spencer immagina cosa potrebbe essere accaduto durante quei pochi giorni decisivi.

Ecco la trama ufficiale del film: