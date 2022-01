Non si deve essere per forza fan della Marvel per conoscere il famoso meme di Spider-Man, quello in cui l’Uomo Ragno indica un altro uomo identico a lui, e quest’ultimo ne indica un altro. Tre Spider-Man, insomma, che si indicano a vicenda.

La storia del meme arriva da molto lontano in realtà, addirittura dagli anni ’60, quando in una puntata della serie animata, Spider-Man incontra un nemico vestito esattamente come lui. In Spider-Man: No way home il celebre meme, conosciuto e usato ormai in tutto il mondo digitale, è stato simpaticamente ricreato, non una, ma ben due volte.

A raccontarci come sia venuta fuori l’idea è Andrew Garfield, l’attore che ha interpretato la parte di Peter Parker.

Cosa ha raccontato Andrew Garfield sul meme di Spider-Man?

Dopo aver rotto il silenzio sulla sua partecipazione al film Spider-Man: No way home, vera sorpresa per tutti i fan che sono rimasti all’oscuro fino alla fine, Andrew Garfield ci ha voluto raccontare un po’ di ciò che è accaduto sul set del film. In particolar modo ha svelato ai fan come sia nata l’idea di ricreare il famoso meme di Spider-Man che punta il dito nel film.

Ecco cosa ha raccontato:

Stavamo cercando di capire come metterlo in scena, come inserire il meme in modo che avesse senso. Ci è voluto un po’, ma è successo in modo naturale mentre eravamo su quell’impalcatura e decidevamo chi fosse ‘Peter n. 1, Peter n. 2, Peter n. 3.

In realtà, ricordo di aver avuto un’idea improvvisa e poi sono corso sul set e ho detto a Jon Watts, il regista, “Ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho! Ho il meme!“ Andrew Garfield

L’idea è subito piaciuta al regista, che l’ha messa in scena constatando che funzionasse alla perfezione, e che di scuro avrebbe divertito gli spettatori.

E tu sei rimasto sorpreso dal meme riprodotto in Spider-Man: No way home? Lascia un commento per farcelo sapere.