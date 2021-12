In questo articolo troverai spoiler relativi alla 2° stagione di Emily in Paris. Se vuoi leggere un articolo senza spoiler ti invitiamo a visualizzare la recensione della seconda stagione di Emily in Paris.

La stagione 2 di Emily in Paris è stata presentata in anteprima qualche giorno fa su Netflix, col compito di riportarci nel mondo sognante e decadente di Emily Cooper (Lily Collins). Quando abbiamo incontrato l’ultima volta la ragazza di Chicago, aveva a che fare con un enigma piuttosto romantico. Dopo una stagione di flirt, Emily e il suo vicino Gabriel (Lucas Bravo) finalmente hanno fatto l’amore. Tuttavia, Emily ha appreso il giorno dopo che Gabriel non si sarebbe trasferito in Normandia, ma sarebbe rimasto a Parigi per lanciare il suo ristorante. Ciò significava che non c’era motivo per Gabriel di rompere con la fidanzata di lunga data (e migliore amica di Emily) Camille (Camille Razat). A complicare ulteriormente le cose? Emily aveva iniziato a uscire con un ricco erede di una casa di moda.

La seconda stagione di Emily in Paris scava nella complicata vita amorosa di Emily, esplorando sin dall’inizio il triangolo amoroso tra Emily, Gabriel e Camille. La stagione si conclude con enigmi personali e professionali per Emily. La ragazza ha iniziato una nuova storia d’amore con un banchiere britannico di nome Alfie (Lucien Laviscount), ma nutre ancora dei sentimenti per Gabriel. Nel frattempo, il capo americano di Emily, Madeline (Kate Walsh) ha deciso di fare un salto da Savoir, provando subito antipatia per Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). Non sentendo più al sicuro il suo posto di lavoro, Sylvie escogita un piano per avviare la sua società di marketing e vuole portare Emily con sé.

Il finale di Emily in Paris 2 sembra dire ad Emily: cosa vuoi fare da grande? Vuoi una relazione facile e sicura, cioè quella con Alfie? Vuoi rischiare di rovinare definitivamente la tua amicizia con Camille per stare con Gabriel? Allo stesso modo, vuoi raggiungere Sylvie e la banda di Savoir o accettare una comoda promozione aziendale a Chicago?

Che scelta farà Emily? La terza stagione di Emily in Paris probabilmente risponderà a tutte queste domande che vengono aperte dal finale della seconda stagione.

Cosa dice Emily a Sylvie?

La 2° stagione di Emily in Paris termina con un cliffhanger. Dopo che la dichiarazione d’amore di Emily per Gabriel è stata interrotta da Camille, la protagonista è sconvolta e cammina per le strade di Parigi. Quindi prende il telefono e chiama Sylvie con la sua risposta. Emily resterà con il mentore di lunga data Madeline e tornerà a Chicago? O lascerà il suo lavoro a lungo termine e la sua comoda promozione per unirsi a Sylvie e alla banda del nuovo studio? Bene, la seconda stagione di Emily in Paris finisce prima di farci scoprire il tutto! Tuttavia, siamo abbastanza sicuri di sapere cosa dirà Emily a Sylvie.

Emily è totalmente d’accordo con Sylvie! Andiamo, forza! Anche se Netflix in qualche modo non dà il via libera a una terza stagione di Emily in Paris, la protagonista non tornerà a Chicago. La serie non avrebbe più senso di esistere.

Quindi, sì, Emily si unirà a Sylvie. La risposta alla scelta di Emily tra Alfie e Gabriel non l’abbiamo. Ma proviamo ad approfondire il tutto.

Emily lascerà Alfie?

Uno dei momenti più esplosivi di Emily in Paris 2 è quando Camille scopre la padella con le iniziali di Gabriel nell’appartamento di Emily. Significa che Camille sa che Gabriel ed Emily hanno fatto sesso insieme. Camille inveisce contro Emily e la nostra eroina americana escogita un piano per recuperare questa amicizia. Alla fine arriva a un accordo con Camille e le due si promettono che nessuna si metterà mai con Gabriel. Camille però non riuscirà a rispettare il patto e alla fine tornerà a vivere insieme a Gabriel. All’inizio, ad Emily non importa molto del patto perché ha iniziato a uscire con il suo compagno di corso di francese, Alfie. Nelle scene conclusive Alfie dice ad Emily che ritornerà a Londra ma che vorrebbe restare insieme a lei anche in futuro ed Emily sembra essere d’accordo. Quello che sappiamo però è che Emily nutre ancora dei sentimenti per Gabriel e, probabilmente, si sarà sentita tradita da Camille, che ha spezzato il loro patto di amicizia. A nostro avviso la relazione a distanza tra Emily ed Alfie avrà breve durata.