Ci sono voluti 17 episodi per scoprire la risposta alla domanda del titolo originale: “Chi ha ucciso Sara?”, ma il finale della seconda stagione del thriller dramma di Netflix ha scosso ancora i personaggi.

Per prima cosa, spieghiamo il retroscena: Sara era a casa da sola dopo che Alex, Rodolfo e Chema erano andati in palestra, e stava giocando con la videocamera di Chema quando un Abel bagnato – suo padre – e dall’aria squilibrata fa irruzione in casa sua. Abel ha chiesto alla figlia di dargli altri soldi in modo che potesse rimanere in fuga dal manicomio.

Ma Sara non ne ha più e ha rimproverato Abel di aver mentito e non averle detto che Marifer era sua sorella. Arrabbiato con la figlia, Abel ha inveito contro Sara e ha confessato alla figlia non solo di aver violentato sua madre, che ha portato al concepimento di Sara, ma di aver ucciso la madre di Marifer e Clara, Cristina. Questo punto fa luce sulla scomparsa di Cristina.

I soldi che ha dato Sara al padre hanno sancito un po’ la fine di Sara… cara ragazza… ecco perché non avresti dovuto dare ad Abel quei soldi in modo che potesse scappare. Adolescente sciocca. E Abel non si è fermato qui. Una volta che ha visto che Sara non gli avrebbe dato i soldi di cui aveva bisogno, ha provato a ucciderla. Sara però si è nascosta nella sua camera e ha provato a chiamare Rodolfo… ma alla chiamata ha risposto Don Cesar che si è precipitato verso la casa di Sara. Cesar è passato alla modalità cacciatore ed è riuscito a sparare Abel prima che questo soffocasse Sara.

Curiosità: Don Cesar spara nello stesso punto sia ad Abel che al suo ex socio Sergio… una mira eccezionale… ma questo gli si ritorcerà contro nella terza stagione?

Cesar e Sergio seppelliscono il corpo di Abel nel cortile sul retro, e Sara pulisce il disordine e nasconde il nastro della videocamera all’interno della scultura d’oro che aveva rubato dalla casa di Nicandro. La statua o il telefono sono dei piccoli dettagli narrativi che rendono unica Che fine ha fatto Sara?

Pochi giorni dopo quell’evento, Marifer sconvolta chiama Sara perché non riesce a trovare sua madre. Qui è dove la serie diventa strana. Certo, Sara è un’adolescente impertinente, ma perché non ha detto a Marifer che Abel ha ucciso Cristina? E perché non ha detto a Marifer che erano sorelle? Invece, ha sgarbatamente ignorato Marifer, e Marifer – sei pronto per questo? – ha tagliato vendicativamente le corde del paracadute, che hanno portato alla morte di Sara.

Chi ha ucciso Sara? Marifer? Quando Marifer ha appreso la verità da Alex, è corsa a casa piena di sensi di colpa. Clara era lì, e aveva invitato Mariana in modo che Marifer smettesse di perseguitare e ossessionare i Lazcano. Clara però scopre la verità su Abel, il vero assassino della madre Cristina e vede in modo diverso i Lazcano. Marifer però è molto turbata e quando Maria entra in casa, prende in mano una pistola per sparargli ma uccide accidentalmente Clara e anche il figlio di Chema. Inutile dire che nessuno ha pianto quando Marifer è morta nell’incendio del casinò che Elisa ha acceso capricciosamente. La donna ha commesso un sororicidio non una, ma due volte.

Con la morte di Lorenzo (ucciso dal fratello di Moncho), Clara e del suo bambino non ancora nato, anche Chema è sfuggito al controllo e ha confessato alla polizia di aver ucciso Moncho (cosa che ha fatto per salvare Lorenzo) e Abel (cosa che non ha fatto) perché pensava di aiutare Alex. Come ha sottolineato Alex, Cesar, l’uomo che ha effettivamente ucciso Abel, è legalmente morto e vive su un’isola tropicale da qualche parte nel mondo… ed è effettivamente così. Don Cesar pare spassarsela alla grande.

Anche se quella avrebbe dovuto essere la fine della storia perché il mistero di chi ha ucciso Sara era stato finalmente risolto, l’ultima scena ha colto tutti alla sprovvista. Scopriamo che Nicandro fa parte di una cospirazione – coordinata con lo psichiatra di Sara – che ha effettivamente causato la morte di Sara. Quindi… nella terza stagione scopriremo qualcosa in più su Nicandro e su questa cospirazione? Probabilmente e, soprattutto, vedremo se Don Cesar tornerà per salvare il figlio gay così come ha fatto con sua figlia Elisa.

