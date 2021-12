Omicidio a Easttown (Mare of Easttown titolo originale) rivela definitivamente chi ha ucciso Erin McMenamin, ma quella risposta apre ad altre domande.

Questo articolo contiene spoiler sul finale di Omicidio a Easttown.

Il creatore di Omicidio a Easttown, Brad Inglesby, non ha mai voluto svelare sin da subito chi fosse l’assassino.

Parlando con Collider prima del finale della prima stagione, Inglesby ha detto: “Spero che (il) pubblico confidi che faremo bene, in termini di finale. Non sarà uno di quei finali in cui sai già chi è l’assassino perché l’hai visto nell’episodio 1 comportarsi in modo strano ecc.”

Bene, ora che Omicidio a Easttown si è concluso, sembra che Inglesby abbia mantenuto quella promessa. La risposta di “chi ha ucciso Erin McMenamin” è stata certamente sorprendente ma anche piacevolmente indovinata. In effetti, siamo arrivati ​​​​molto vicini a indovinarlo noi stessi durante la visione! Questo finale conferma la cruda realtà che trovare l’assassino non è davvero una fine… solo una continuazione del dolore per una famiglia e una comunità.

Chi ha ucciso Erin McMenamin in Omicidio a Easttown?

La conclusione di uno degli episodi finali sembrava confermare che lo zio di Ryan, Billy Ross (Robbie Tann) fosse la persona andata a letto con Erin, il padre del suo piccolo DJ, e che successivamente l’avesse uccisa. L’episodio finale non perde tempo a confessare al pubblico che tutto questo è stato un travisamento. La foto che l’amica di Erin, Jess Riley, ha portato alla stazione di polizia ha rivelato che Erin e il fratello di Billy, John Ross, andavano a letto insieme.

In realtà era il marito della migliore amica di Mare, Lori, John, che aveva una relazione con la minorenne. Dopo che Mare è riuscita ad arrestare John, lui confessa l’intera situazione nei minimi dettagli. Durante la riunione della famiglia Ross a Lake Harmony il 29 maggio 2017, Erin era nella stessa roulotte di Billy Ross. Quando il padre di Erin, Kenny, è svenuto, John le ha fatto visita. I due hanno iniziato a parlare e si è formato un legame d’amore selvaggiamente inappropriato.

John dice a Mare che durante la notte dell’omicidio di Erin, ha accettato di farle visita nel parco. Dice che Erin ha portato una pistola e ha minacciato di uccidersi; quindi, hanno lottato per l’arma e il dito di Erin è stato colpito accidentalmente. John, preso dal panico, ha sparato un altro colpo che si è rivelato letale. Ovviamente, la dichiarazione di John della notte in questione non è vera, ma Mare non lo capisce fino a pochi giorni dopo l’arresto di John.

In che modo Mare risolve l’Omicidio a Easttown?

Il dipartimento di polizia di Easttown è abbastanza sicuro di aver preso l’assassino, John Ross. E perché non dovrebbe? Ha confessato l’omicidio ed è chiaramente il padre di DJ. Col passare del tempo, però, Mare comincia a notare alcune incongruenze. Il primo momento in cui Mare si rende conto che qualcosa non quadra è quando affronta la donna con cui John avrebbe riacceso la sua relazione in una pizzeria.

La donna, Sandra, è furibonda con Mare. Lei giura che dopo la loro prima relazione non è mai tornata insieme a John. Ma Lori ha detto a Mare che Ryan si stava comportando male a scuola perché aveva visto suo padre frequentare ancora Sandra. Era un po’ strano per Mare.

Successivamente, Mare si è resa conto che la balistica sull’arma che John ha detto di aver usato per uccidere Erin non corrispondeva al rapporto iniziale di un revolver della polizia dismesso. Mare chiede al capo Carter se si fida dell’esperto di balistica e lui risponde affermativamente. Anche in questo caso Mare non sembra soddisfatta.

Queste domande risuonano nella testa di Mare ma è per merito dell’intervento del vicino di Mare, Glenn Carroll, che la detective risolve l’omicidio a Easttown. Glenn è amico della famiglia Sheehan (in modo esagerato, a quanto pare, quando rivela di aver avuto una relazione con la madre di Mare durante la veglia funebre di sua moglie). Durante la serie, Mare visita i Carroll per indagare su piccoli atti di vandalismo sulla loro proprietà. Ora che la moglie di Glenn, Betty, è morta, il suo stato mentale si sta deteriorando e ha bisogno di un aiuto extra da Mare. Glenn afferma che una delle sue pistole è scomparsa per un paio di giorni prima di essere stata riportata nuovamente nel suo capannone. Mare chiede chi ha avuto accesso al capannone e Glenn rivela il nome del ragazzo che falcia l’erba in estate… Ryan Ross. Mare allora corre verso i monitor delle telecamere e vede Ryan mentre esce dal capannone con la pistola in mano.

Perché Ryan ha ucciso Erin McMenamin?

Ryan era davvero devastato dalla relazione di suo padre con Sandra. Quando si è reso conto che suo padre era tornato a tradire la mamma, ha intercettato un messaggio di testo sul telefono di John da parte di Erin. La ragazza chiedeva a John di incontrarla al parco. Ryan ha usato la sua chiave del capanno per prendere il vecchio revolver ed è andato in bici verso il parco. Qui ha affrontato Erin, voleva spaventarla e convincerla a stare lontano dalla sua famiglia. Sfortunatamente, Erin ha cercato di rubare la pistola e Ryan ha sparato due volte, colpendo prima il dito di Erin e poi la testa della giovane. Spaventato, Ryan chiama suo padre per portare via il corpo di Erin.

Qual è il futuro della relazione tra Mare e Lori?

Ancora una volta, Omicidio a Easttown non riguarda solo la logica soddisfazione di risolvere un omicidio. Riguarda anche la devastazione emotiva che ogni omicidio lascia dietro di sé. Nel caso di Mare, c’è una macabra ironia nel fatto che ha appena salvato la figlia della sua vecchia compagna di basket Dawn, e ora deve portare via il figlio dell’altra sua ex compagna di basket e attuale migliore amica, Lori.

Subito dopo l’arresto di Ryan, Mare sale sul sedile del passeggero dell’auto di Lori per cercare di confortarla. Naturalmente, Lori è troppo ferita per accettare il conforto di Mare.

“Hai avuto John. Perché non potevi semplicemente lasciarlo stare? È Ryan. Il mio Ryan! IL MIO RYAN!” Lori piange. “Tutta la mia famiglia se n’è andata a causa tua. Stammi lontano. Non voglio vederti di nuovo.”

Sembra che quella potrebbe essere la fine della relazione di Mare e Lori. Ma poi accade qualcosa di straordinario. Mare partecipa a una messa in chiesa tenuta dal diacono esonerato Mark Burton.

Burton riconosce che Easttown ne ha passate tante di recente e che ci sono cittadini che stanno provando molto dolore. Gli abitanti, tuttavia, non possono lasciare da soli chi soffre. Non importa quanto possa sembrare imbarazzante, devono confortarsi a vicenda ed insistere su questo. “Il nostro lavoro è solo amare”, dice Burton.

Quindi Mare fa esattamente questo. Si dirige a casa di Lori, trova Lori in cucina e la abbraccia. Lori crolla in lacrime mentre Mare continua a sostenere la sua amica.

E Richard Ryan?

Poco prima che Mare scopra la verità sull’omicidio di Erin, Richard fa i bagagli e lascia la città per un lavoro di un anno al Bates College. Mare e Richard decidono di tenersi in contatto, ma non è chiaro se lo faranno. Richard dice che un anno passa in fretta.

Forse lo scopo di Richard Ryan in questa storia è quello di presentare un nativo non originario di Easttown che ha la possibilità di rimanere in città ma non lo fa, in contrasto con altri personaggi come il diacono Mark Burton o la stessa Mare.

John è in carcere?

Alcuni si domanderanno: perché John non è stato ancora scarcerato? In effetti non lo vediamo a casa di Lori quando Mare va a confortarla nell’episodio finale. La serie non ritorna su John dopo la sua confessione ma supponiamo che aver occultato un cadavere, aver messo incinta una minorenne e aver mentito in tribunale non siano stati degli episodi favorevoli per la sua scarcerazione. Probabilmente John dovrà scontare qualche anno in cella, come suo figlio Ryan.