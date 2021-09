La prima parte della quinta stagione di La Casa di Carta si è conclusa con la morte di un personaggio principale e un enorme cliffhanger.

Prima dell’uscita della seconda parte, prevista su Netflix per il 3 dicembre 2021, leggi questo articolo così da non perdere info utili.

Si, ti abbiamo già detto che la prima parte della quinta stagione di La Casa di Carta si è conclusa con un cliffhanger. Lo ripetiamo perché non siamo abituati ai cliffhanger di questo dramma spagnolo. Ovviamente siamo ironici. La morte di Berlino, il falso omicidio di Lisbona, Nairobi che viene uccisa e Alicia Sierra che trova il professore.

Il finale di La Casa di Carta 5 non si è svolto come previsto, almeno non per come lo pensavano i fan della serie. Sì, abbiamo anche assistito a un’altra morte, la più audace forse.

Nelle prossime righe troverai molti spoiler sul finale della quinta stagione di La Casa di Carta.

Se vuoi un articolo senza spoiler, leggi la nostra recensione della prima parte della 5° stagione di La Casa di Carta.

La nuova stagione è iniziata con un agguato condotto da Arturo, che è impazzito nel tentativo di uccidere Denver. Di conseguenza, Stoccolma gli ha sparato, solo per vivere con il senso di colpa per la restante parte della stagione. Ha avuto allucinazioni e ha iniziato a vedere il fantasma di Arturo, che gli ha causato attacchi di ansia. Tanto forti che ha dovuto fare un’iniezione di morfina.

E mentre Stoccolma giaceva incosciente, i suoi amici combattevano contro l’esercito guidato da Sagasta, incluso Gandia, che aveva il sangue negli occhi.

Sagasta fa esplodere la terrazza della Banca di Spagna e atterra all’interno dell’edificio. Qui lo aspettano tutti con lacrimogeni e granate. Inizia così la guerra. Helsinki ha quasi perso una gamba nello scontro. In più, un muro di ferro ha bloccato Palermo, Lisbona, Bogotà e Rio nel lato opposto di Tokyo, Denver e Manila. Mentre la squadra di Palermo cerca di rompere il muro, Tokyo lotta da sola contro Sagasta e il suo esercito.

Tokyo regala momenti incredibili in questa quinta stagione di La Casa di Carta. Fa infuriare Gandia seguendo le istruzioni del Professore per creare una spaccatura all’interno dell’esercito. Prende persino una granata e la rilancia verso l’esercito di Sagasta, regalando al pubblico un momento degno dei migliori film d’azione. La mente acuta di Tokyo entra in gioco anche quando spara agli uomini dell’esercito che cercano di perforare il muro per entrare nella cucina. In breve, Tokyo è l’unica a portare la croce. Denver e Manila offrono principalmente una copertura.

E proprio quando il trio pensava che non ci fosse una via di fuga, Stoccolma riprende conoscenza e grida ai suoi amici che possono fuggire dall’ascensore di servizio. Tokyo è ormai gravemente ferita e incapace di scivolare attraverso la corda. Implora Denver e Manila di fuggire e di posare cuscini e materassi a terra così che lei possa saltare.

Ovviamente, tutta la banda e il pubblico sanno che Tokyo non ce la farà. Denver le dice addio in lacrime usando parole strazianti: “Mio padre è morto in una rapina. Non lascerò che mia sorella muoia”.

Il professore sta ascoltando tutto. Tokyo gli dice: “Sei stato il mio angelo custode per tutta la vita. Ora tocca a me essere il tuo”. Rio, che sta perforando dal piano di sotto, non riesce a raggiungere Tokyo.

Alcuni proiettili dell’esercito la colpiscono e cade a terra. Ma proprio quando Gandia si avvicina a lei per sferrare il colpo di grazia, si rende conto che Tokyo ha tolto le sicure delle granate che stava trasportando. Prima che Gandia riesca a fuggire, Tokyo gli fa l’occhiolino. Uccide Gandia e altri uomini di Sagasta. Il Professore è inconsolabile.

E tu hai visto la prima parte della quinta stagione di La Casa di Carta? Facci sapere cosa ne pensi.