Mentre Lucifer si prepara a consegnare la sua esplosiva stagione finale su Netflix, la penultima (stagione 5) è terminata con il botto.

Questo articolo contiene spoiler della quinta stagione di Lucifer. Se non l’hai fatto, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Lucifer 5.

Durante l’episodio finale della quinta stagione di Lucifer, “Il lieto fine… o no?”, Michael (Tom Ellis) arriva al Lux con un’offerta per Lucifer (sempre interpretato da Tom Ellis). La morte di Dan Espinoza (Kevin Alejandro) è ancora fresca nella sua mente e Lucifer si scaglia contro Michael quando questo lo istiga e gli dice che riavrà il suo vecchio lavoro come re dell’Inferno. Dopo aver assemblato la Spada Fiammeggiante e con gli angeli dalla sua parte, sembra che Michael risulterà vittorioso nei suoi sforzi per governare il paradiso e diventare Dio.

Michael cerca di forzare la mano di Lucifer, dicendo che il senso di colpa di Chloe per la morte di Dan – che Michael ha ordinato ai suoi uomini di eseguire – la porterà dritta all’inferno. Se Lucifer vorrà stare con Chloe per sempre, dovrà accettare di tornare all’Inferno per farle compagnia. Michael dice che questa è l’occasione d’oro per Lucifer ma Lucifer non vuole morire senza combattere.

Incontra Chloe e ammette che ha sbagliato tutto nella sua ricerca di essere Dio. Il pensiero di Dan all’Inferno e Chloe pronta ad unirsi a lui non appena il suo fragile cuore mortale smetterà di battere, ha aiutato Lucifer a capire che la situazione è molto più complessa di quanto pensasse. Dopo che Chloe spiega a Lucifer che non può smettere di sentirsi in colpa per la morte di Dan, il suo senso di colpa si aggrava quando scopre che l’anima di Dan sta soffrendo all’inferno.

Remiel arriva e interrompe la scena straziante ma muore quasi immediatamente. Chloe e Lucifer si rendono conto, vedendo le ferite di Remi, che Michael non ha ancora costruito la Spada Fiammeggiante. Gli manca ancora almeno un pezzo: la collana di Amenadiel, che include la chiave che tiene insieme la Lama di Azrael e il Medaglione della Vita per creare la Spada Fiammeggiante, l’arma più potente dell’universo. Lucifer rintraccia la collana da TJ alla recinzione, ma Michael la afferra per primo.

Qual era il piano di Lucifer per combattere Michael?

Quando Lucifer cerca di convincere gli angeli dalla parte di Michael a unirsi a lui, non ha molto successo. Michael sospetta che il voto degli angeli potrebbe dover essere unanime per avere il trono di Dio, e scoppia una guerra tra l’esercito di Lucifer e quello di Michael. Anche con Mazikeen, Amenadiel, Chloe, Eve, Zadkiel e un intero gruppo di anime appena inviate dall’Inferno – morte dopo un trasporto carcerario finito male – dalla sua parte, Lucifer non riesce a battere Michael ai voti e nemmeno nella battaglia 1 contro 1. Dopotutto, Michael ha la Spada Fiammeggiante, che è in grado di uccidere Lucifer e chiunque altro si metta sulla sua strada.

Ma Lucifer e Chloe hanno un piano. Mentre Lucifer combatte contro Michael, Chloe si lancia nella lotta e strappa la chiave dalla spada, disabilitandola e dando a Lucifer la possibilità di rubarla. Nel frattempo, Lucifer raccoglie la lama di Azrael. Quando appare l’angelo della morte Lucifer capisce cosa sta per succedere. Con Lucifer distratto, Michael insegue Chloe con l’albero della vita di Zadkiel, uccidendola.

Mazikeen scatta e scoppia una guerra tra angeli e demoni.

Come è tornata in vita Chloe?

Mentre Chloe giace morente tra le sue braccia, dice a Lucifer che tutti hanno fatto una scelta individuale per combattere in un modo o nell’altro, e sa che lei non è veramente responsabile della morte di Dan. Poiché Chloe non si sente più in colpa per Dan, la sua anima sale in paradiso quando muore per mano di Michael. Naturalmente, Michael si sente molto compiaciuto per questa svolta degli eventi, perché sa che Lucifer non può seguire Chloe in paradiso, altrimenti morirà. Questi erano i termini dell’esilio originale di Lucifer, e il Diavolo lo capisce quando decide di sacrificarsi per riportarla indietro. In Paradiso, Chloe si sta godendo un picnic idilliaco con il padre morto quando Lucifer si imbatte nella scena. Non è morto sul colpo perché indossa ancora l’anello di Lilith, che garantisce l’immortalità a chi lo indossa. Lucifer scopre anche che, quando una persona finalmente affronta la propria colpa all’inferno, può ascendere. All’inizio Chloe è riluttante a fuggire dal paradiso e dalla confortante presenza di suo padre, ma la sua morte lascerebbe la sua giovane figlia Trixie orfana. Nel frattempo, l’anello di Lilith sta per esaurirsi e Lucifer deve fare la scelta di salvare Chloe dandoglielo. Le mette l’anello al dito come una sorta di fidanzamento. Aspetta, questi due si sono appena fidanzati?! Lucifer dice a Chloe che la ama e la sua anima ritorna nel suo corpo, resuscitando la detective sulla Terra. Quanto a Lucifer? Questa sembra essere la sua fine.

Come ha fatto Lucifer a tornare dal paradiso?

Ovviamente, Lucifer non è morto perché una sesta e ultima stagione di questa serie tv è stata ordinata da Netflix all’ultimo minuto, costringendo gli showrunner a annullare il finale pianificato per la serie. Forse è così che sarebbe finito tutto se Lucifer non fosse stato rianimato un’ultima volta, ma eccoci qui. Chloe combatte Michael indossando l’anello di Lilith. Ha ancora in mano la chiave, che le dà una maggiore forza, quindi improvvisamente si scaglia contro Michael e lo pesta. Mentre sta per tagliare la gola di Michael, Chloe sente una voce familiare gridare “Detective!” È Lucifer, e non è morto. Chloe dà la lama di Azrael a Lucifer e lui brandisce la spada fiammeggiante contro Michael. La loro lotta doveva essere “fino alla morte”, ma Lucifer decide invece di tagliare solo le ali di Michael.

“Ho imparato sulla terra che tutti meritano una seconda possibilità”, dice Lucifer a Michael, aggiungendo: “anche tu”. Sembra che a Lucifer sia stato dato un nuovo potere, ma non si sa esattamente da chi o in che modo. Probabilmente il suo padre celeste è intervenuto per l’ultima volta… era questo il suo piano? Gli angeli e i demoni capiscono, tuttavia, che Lucifer ha vinto la guerra, e tutti si inginocchiano davanti a lui, incluso Michael.

Lucifer solleva esitante la Spada Fiammeggiante. “Oh dio io!” esclama guardando il cielo.

Lucifer è Dio adesso?

Sembra che Lucifer sia stato accettato come il nuovo sovrano dell’universo da angeli e demoni allo stesso modo. Dio potrebbe essersi ritirato, lasciando tutto in mano al suo successore, ma lo scopriremo nella sesta stagione e scopriremo che tipo di poteri avrà Lucifer su inferno, paradiso e terra.

Se Lucifer è davvero diventato Dio, farà dei grandi cambiamenti nel modo in cui le cose vengono gestite? Riuscirà a salvare l’anima di Dan dall’inferno? E vorrà ancora aiutare Chloe ed Ella a risolvere casi di omicidio a Los Angeles? Sembra che potrebbe essere un po’ troppo impegnato per tutto questo ora, anche se non possiamo immaginarlo fuori dal Lux.

La sesta stagione di Lucifer non ha ancora una data di uscita su Netflix, ma qui sotto esamineremo meglio il tutto.

Cosa succederà in Lucifer 6?

La sesta stagione di Lucifer è il capitolo finale della saga diabolica. Purtroppo dovremo dire addio a Lucifer e al Lux per sempre stavolta. Lucifer (Tom Ellis) pare essere diventato Dio dopo aver finalmente sconfitto il fratello Michael. Ma in che modo la sua promozione celeste influenzerà la sua storia d’amore con la detective Chloe Decker (Lauren German)? Abbiamo già detto che la sesta stagione di Lucifer non sarebbe dovuta uscire. Ma questo show non poteva morire. È stato resuscitato due volte dopo essere stato cancellato prima da Fox e poi da Netflix dopo la stagione 5. Tuttavia, Lucifer ha tirato fuori una sorta di magia infernale, perché lo streamer ha annullato la sua decisione e ha ordinato un’ultima stagione (presumibilmente per davvero questa volta).

La sesta stagione di Lucifer concluderà tante trame. La più importante, ovviamente, vedrà il diavolo come Dio onnipotente, pur mantenendo la relazione con Chloe. E poi vedremo Amenadiel in versione poliziotto; Linda si ricongiungerà con la figlia perduta Adriana; e Maze diventerà il Guardiano dell’Inferno. Ma come farà con Eve?

Il co-showrunner Joe Henderson ha scherzato su Collider: “È di gran lunga la stagione più intima che abbiamo fatto, vanta anche l’episodio più costoso che abbiamo mai realizzato. Quindi, abbiamo ancora molto spettacolo da presentare ai fan di Lucifer”.

Il cast ha già terminato le riprese la scorsa primavera. Dopo alcuni mesi di post-produzione ed effetti speciali, la sesta stagione potrebbe essere pronta già questo autunno o inverno. La 5° stagione uscì verso la fine di maggio. Netflix potrebbe voler rilasciare i nuovi episodi nel 2022.

La sesta stagione di Lucifer sarà composta da 10 episodi e i titoli sono già stati rivelati:

Lucifer season 6, episode 1, “Nothing Ever Changes Around Here”

Lucifer season 6, episode 2, “Buckets of Baggage”

Lucifer season 6, episode 3, “Yabba Dabba Do Me”

Lucifer season 6, episode 4, “Pin The Tail On The Baddie”

Lucifer season 6, episode 5, “The Murder of Lucifer Morningstar”

Lucifer season 6, episode 6, “A Lot Dirtier Than That”

Lucifer season 6, episode 7, “My Best Fiend”

Lucifer season 6, episode 8, “Save The Devil, Save The World”

Lucifer season 6, episode 9, “Goodbye, Lucifer”

Lucifer season 6, episode 10, “Partners ‘Til The End”

I nuovi membri del cast sono Merrin Dungey, che interpreta Sonya, una figura dell’Accademia di polizia di Los Angeles, dove studia Amenadiel.

Poi c’è Brianna Hildebrand, un angelo di nome Rory.

E tu non vedi l’ora di riabbracciare il cast di Lucifer?