Dopo aver camminato attraverso i terrori e gli enigmi online affrontati da un gruppo di adolescenti, Red Rose di Netflix risolve molti misteri principali nei suoi momenti finali, ponendo le basi per la stagione 2. Ciò che inizia come una rappresentazione apparentemente soprannaturale della moderna tecnofobia in Red Rose si trasforma successivamente in una terribile cospirazione che allude a molte questioni del mondo reale riguardanti la privacy online. Con ogni episodio, l’azione e il dramma di Red Rose dissolvono sempre di più le linee tra il mondo reale e quello virtuale, portando a una conclusione soddisfacente.

Anche se il dramma horror di Netflix lascia molti dettagli cruciali all’immaginazione dello spettatore e apre intenzionalmente la strada per un seguito, presenta alcuni importanti dettagli sulle origini dell’app centrale e sulle forze malvagie che ci lavorano dietro. Allo stesso tempo, Red Rose abbandona anche le sue radici soprannaturali verso la fine e si concentra maggiormente sulle ramificazioni psicologiche dell’applicazione omicida Red Rose. Red Rose lascia agli spettatori molto da svelare nei suoi momenti finali.

Ecco una spiegazione dettagliata del finale di Red Rose.

Le origini di Red Rose

Red Rose di Netflix introduce l’applicazione titolare come un software altamente invasivo che accede a tutto sul dispositivo di Rochelle. Sebbene inizialmente sembri innocua, l’applicazione prende gradualmente il controllo della vita di Rochelle manipolando i suoi messaggi di testo, le chiamate in arrivo, la fotocamera del telefono e persino le sue azioni nel mondo reale. Ciò che inizia come uno scherzo apparentemente casuale diventa presto un incubo digitale per Rochelle. Con suo disappunto, nessuno le crede quando incolpa l’applicazione delle sue azioni finché non muore dopo aver presumibilmente commesso un suicidio.

Verso la fine della prima stagione della serie, i torbidi meccanismi interni dell’applicazione diventano più chiari quando la serie fa riferimento alle sue origini. Si scopre che l’applicazione è stata sviluppata da un ragazzo di una scuola superiore di Manchester di nome Jacob, che voleva usarla per conoscere meglio la sua cotta, Alyssa. Nel frattempo, Jacob ha anche preso consigli e l’approvazione di un gruppo di amici online. Nel corso del tempo, mentre Jacob raccoglieva sempre più informazioni sulla vita personale di Alyssa facendole domande attraverso l’applicazione, l’app è cresciuta fino a ottenere l’accesso master a ogni pezzo di tecnologia che circonda Alyssa.

Nonostante abbia usato i dati dell’app per piacere ad Alyssa, Jacob (interpretato da Charlie Hiscock) è stato respinto quando le ha chiesto di uscire. Mentre la maggior parte dei membri del gruppo di amici online lo prendevano in giro dopo il rifiuto, un misterioso membro soprannominato “Il Giardiniere” gli ha dato supporto morale e, in cambio, gli ha chiesto accesso all’app. Jacob non si è accorto che il Giardiniere non aveva i suoi migliori interessi a cuore e stava per utilizzare l’app a proprio vantaggio.

Il mondo dark web di Red Rose

Poco dopo, Jacob scopre che Il Giardiniere sta usando l’app per torturare Alyssa. Cerca di salvarla, ma non riesce a raggiungerla prima di lui. Quando Jacob minaccia di denunciare i crimini del Giardiniere, subisce la stessa sorte di Alyssa. Dopo la tragica fine di Jacob, l’app e i suoi nuovi sviluppatori continuano a crescere in potenza prima di rivolgere le loro attenzioni a Rochelle (interpretata da Isis Hainsworth). Anche Roch viene uccisa prima di riuscire a scoprire la verità dietro l’app e a mettere in guardia i suoi amici. La sua morte spinge Wren e il suo gruppo di amici ad indagare sull’app, che li porta al sito dark web di Red Rose.

Quando Jaya riesce ad entrare nel sito web protetto da password, si rende conto che i suoi sviluppatori stanno usando le profondità di internet per diffondere le loro radici e seminare il caos nelle vite di alcuni utenti solo per puro divertimento. Questo conferma che dopo la morte di Jacob, Il Giardiniere ha trasformato la sua tecnologia in qualcosa di molto più sinistro, abusando di persone innocenti attraverso l’app e trasmettendo tutto ciò sul dark web per intrattenere un pubblico che paga per questo. Il dark web si rivela il luogo perfetto per le attività illegali del villain dell’horror, perché mantiene l’anonimato fino a quando Jaya non trova il modo di hackerare il sistema.

Chi è il giardiniere in Red Rose?

Nel finale di Red Rose, il padre di Wren viene rapito da un uomo che lei presume sia Il Giardiniere. Mentre Wren e i suoi amici corrono contro il tempo per trovare suo padre e fermare Red Rose prima che sia troppo tardi, Noah incontra una misteriosa donna che cerca di ucciderlo, ma cambia idea improvvisamente. Wren raggiunge il rapitore di suo padre prima dei suoi amici e, durante uno scontro, lo sorprende e lo uccide nell’impeto del momento. Nel frattempo, per evitare un’escalation, Noah chiede a Jaya di cancellare Red Rose, nonostante sappia che ciò distruggerà tutte le prove che circondano gli orrendi crimini degli sviluppatori e dei telespettatori dell’app.

Verso il culmine della serie Netflix, sembra che tutto sia finito per il verso giusto, finché Jaya non incontra la misteriosa donna che ha risparmiato Noah. Quando Jaya la deride dicendo che Il Giardiniere è morto, la donna risponde “Lo è?,” lasciando intendere che lei sia Il Giardiniere. La donna rivela poi di aver risparmiato solo Noah e di aver intenzionalmente portato Wren e i suoi amici dal rapitore del padre di Wren per ravvivare le cose. Sapeva che, come il padre di Wren, Rick, anche lei era capace di tendenze violente. Rivelando come ha controllato la narrazione di Wren e dei suoi amici per tutto il tempo, la donna dimostra di aver perso la battaglia, ma di aver vinto la guerra.

Considerando come la donna non confessi esplicitamente di essere Il Giardiniere e si riferisca a lei solo in terza persona, c’è una leggera possibilità che anche lei sia solo una pedina nel gioco di Il Giardiniere. A causa di questo, la seconda stagione della serie potrebbe facilmente modificare la figura di Il Giardiniere. Anche i suoi motivi sembrano avvolti nel mistero, ma appare come un tipico villain distorto che desidera solo vedere il mondo bruciare.

Perché Rick è stato arrestato nel finale di Red Rose?

Purtroppo, poiché Jaya elimina tutte le prove che dimostrano l’esistenza di Red Rose, Rick affronta le conseguenze delle azioni di Wren. Si prende la colpa per l’omicidio dell’uomo precedentemente presunto essere Il Giardiniere e, di conseguenza, salva sua figlia dall’accusa di omicidio colposo. Alla fine, l’arresto di Rick conferma ancora una volta che il piano di Il Giardiniere è andato esattamente come previsto.

Jaya ha davvero cancellato Red Rose?

Jaya (interpretata da Ashna Rabheru del cast di Sex Education) probabilmente ha cancellato ogni traccia di Red Rose. Tuttavia, data la sua bravura nel codice e la capacità di pensare in anticipo, potrebbe aver salvato alcune prove per proteggere se stessa e i suoi amici da Il Giardiniere in futuro. Anche se Jaya ha cancellato Red Rose, Il Giardiniere sembra non avere intenzione di fermarsi poiché orgogliosamente dice a Jaya che non si può cancellare un’idea.

Cosa succederà nella 2° stagione di Red Rose?

L’ultima avvertenza de Il Giardiniere a Jaya si avvera quando un giovane ignaro di Tokyo riceve un misterioso link sul suo telefono. Il link lo porta alla pagina di download di Red Rose, dove i titoli di coda della serie iniziano a scorrere prima che prema su “download”. Questa scena finale della prima stagione della serie conferma che Red Rose è ancora viva e si appresta a prendere di mira un nuovo gruppo di giovani. Se Netflix rinnoverà la serie horror per una seconda stagione, è probabile che la trama riprenderà da dove è stata lasciata e approfondirà le esperienze di una nuova rosa di giovani personaggi che vivono gli orrori della tecnologia. Ci piaceva l’ambientazione British. Chissà se in Giappone la serie manterrà il suo fascino.

Con questo setup però, la 2° stagione di Red Rose potrebbe presentare i personaggi della prima stagione come vigilanti digitali che si mettono in gioco per aiutare le vittime dell’app a sfuggire alla rete di bugie e diffamazione di Red Rose. Nel frattempo, il sequel potrebbe anche svelare maggiori dettagli sulla vera identità de Il Giardiniere, la sua storia di origine e le sue reali motivazioni. La seconda stagione di Red Rose potrebbe anche conferire una svolta sovrannaturale alla sua rappresentazione della contemporanea tecnofobia.