È stato pubblicato il trailer di “Ms. Marvel”, la nuova serie prodotta dalla Marvel Studios che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus dal prossimo 8 Giugno.

“Ms. Marvel” ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana cresciuta nel New Jersey. Kamala è una gamer, un’instancabile scrittrice di fan-fiction, una grande fan dei supereroi e venera Carol Danvers, alias Captain Marvel.

Nella vita di tutti i giorni Kamala però, si sente invisibile sia a casa che a scuola, finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

Nel cast di “Ms. Marvel”, oltre alla protagonista Iman Vellani, ci sono anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, e Nimra Bucha.

La regia della serie è a cura di Adil El Arbi e Bilall Fallah e la sceneggiatura è invece stata scritta da Bisha K. Ali.

“Ms. Marvel” sarà il primo personaggio di fede musulmana ad apparire nel Marvel Cinematic Universe, un punto di svolta fortemente voluto dal direttore creativo Kevin Feige per allargare maggiormente il mercato di riferimento e abbracciare un pubblico ancora più ampio.

Spiegazione del trailer di Ms. Marvel

Il trailer propone agli spettatori un primo sguardo verso la nuova super eroina del Marvel Cinematic Universe, che si trova alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra liceo, famiglia e nuovi super poteri.

Le prime immagini mostrano Kamala all’interno dell’ufficio del consulente di orientamento del liceo, mentre sullo schermo compaiono scarabocchi in stile fumetto, cuori e corna da diavolo.

Kamala è etichettata come la tipica nerd e sogna ad occhi aperti di essere una super eroina, ma a un certo punto, dopo un evento accidentale, ottiene dei poteri cosmici, come la capacità di lanciare esplosioni di energia e creare trampolini luminosi in grado di farla camminare nell’aria.

Più avanti, nelle scene del trailer, si vede Kamala con il costume rosso e blu da super eroina, fedele ai fumetti che lancia alcuni pugni cosmici con un pugno gigante.

Così, Kamala deve imparare a gestire la sua nuova vita, cercando di controllare i propri poteri e aiutare i più deboli.

“Ms. Marvel” sarà una serie molto importante per il futuro di Captain Marvel, in quanto è legata direttamente con il sequel del film di Carol Danvers, che si intitolerà “The Marvels”, programmato per il 2023.