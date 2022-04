L’Universal Pictures ha pubblicato un nuovo trailer di The Black Phone, il film horror diretto da Scott Derrickson con protagonista Ethan Hawke. L’attore cambia marcia rispetto ai suoi soliti ruoli e in questa pellicola interpreta un serial killer che rapisce ragazzini.

Il film è tratto da un racconto di Joe Hill, figlio di Stephen King e autore di “Horns”, “Nell’erba alta” e “Locke & Key”, insieme al suo collaboratore C. Robert Cargill.

Questa è la terza collaborazione dell’attore di Austin con la casa di produzione Blumhouse Productions, in quanto era già stato protagonista degli horror “Sinister” e “La notte del giudizio”.

La sceneggiatura è a cura dello stesso Derrickson e di Christopher Robert Cargill, sceneggiatore anche della saga di “Sinister”.

Insieme a Ethan Hawke troviamo l’attore emergente Mason Themes nei panni di Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni che viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino che lo vogliono aiutare a salvarsi.

Spiegazione del trailer di “The Black Phone” con Ethan Hawke

Nel trailer vediamo per la prima volta un inedito Ethan Hawke, con una maschera inquietante che interpreta un serial killer molto sadico che rapisce un ragazzo.

Nelle prime immagini si vede come il giovane Finney viene rapito e dove viene rinchiuso dal serial killer, mentre fuori genitori e polizia lo cercano.

All’improvviso, nella stanza del giovane comincia a squillare un vecchio telefono che però in realta è scollegato e Finney capisce di poter sentire tutte le voci degli altri ragazzi che il killer ha già ucciso.

Il tutto è alternato da vari flashback che riguardano la vita del ragazzo, mentre fuori la polizia continua le ricerche.

Il trailer si conclude con Finney, aiutato dalle voci degli altri ragazzi che cerca di fuggire e salvarsi ma che viene inseguito dal rapitore.

Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche americane a fine Febbraio e il 3 Marzo in Italia. Ora uscirà in America il 24 Giugno mentre la data italiana non è ancora stata resa nota.

