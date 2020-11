Un nuovo progetto in arrivo per il regista premio Oscar Spike Lee, si tratta di un musical che parlerà dell’invenzione del Viagra, il famoso farmaco che cura la disfunzione erettile. Può sembrare un’idea buffa, probabilmente, ma Spike Lee è entusiasta dell’idea, e dopo il suo ultimo film per Netflix, Da 5 Bloods – Come fratelli, è pronto a rimettersi in gioco.

Il film prende il via da un articolo del 2018 dal titolo All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra, scritto da David Kushner, e verrà trasformato in una sceneggiatura dallo stesso Lee e da Kwame Kwei-Armah.

Il musical verrà curato, per quanto riguarda le musiche e i testi, dai cantautori Stew Stewart e Heidi Rodewald, coppia molto affiatata, già insieme per il premiato musical Passing Strange.

La trama del film di Spike Lee

Il musical sul Viagra si concentrerà sulla storia delle due persone che, combattendo contro ogni sorta di pregiudizio, hanno lottato affinché il farmaco potesse vedere la luce e prendere piede nel settore farmaceutico.

Si tratta di Rooney Nelson, giovane specialista del marketing interno alla casa farmaceutica Pifzer, e il dottor Sal Giorgianni, medico consulente di quel farmaco. I due, di origini giamaicane e italiane, sono stati i principali fautori del successo e della messa in commercio del Viagra, andando a cambiare per sempre il settore e l’importanza di alcuni argomenti medici.

Per Spike Lee dedicarsi ad un musical è il sogno di una vita, dato che è grande appassionato del genere e, come egli stesso racconta, deve il suo intresse ai film musicali a sua madre:

Essendo il più grande di cinque figli, accompagnavo mia mamma al cinema, che grazie al cielo non stava ad ascoltare le mie lamentele sui musical. E nel mio quarto decennio da regista dirigerò finalmente uno Spike Lee joint tutto danzate e cantante. Non vedo l’ora Spike Lee

A noi il progetto sembra molto interessante, e tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.