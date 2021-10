Il fornitore di servizi Internet sudcoreano SK Broadband ha citato in giudizio Netflix. Quest’ultima dovrebbe pagare i costi derivanti dall’aumento del traffico di rete e dai lavori di manutenzione a causa dell’aumento di spettatori dei contenuti dell’azienda statunitense, ha detto venerdì un portavoce di SK.



C’è qualche serie tv che può essere etichettata come: “troppo popolare?”

La nuova serie Netflix Squid Game potrebbe essere proprio questo.

Venerdì, il provider Internet sudcoreano SK Broadband ha annunciato di aver citato in giudizio il gigante dello streaming per un aumento dell’utilizzo dei dati causato dalla nuova serie TV.

Il provider di rete vuole che Netflix paghi il dovuto, sostenendo che il picco nel traffico ha portato a costi di manutenzione di cui dovrebbe essere responsabile proprio il gigante dello streaming televisivo, ha riferito Reuters.

La scorsa settimana, il boss di Netflix Ted Sarandos ha affermato che il violento thriller distopico era destinato a diventare il suo “più grande show televisivo di sempre”.

La serie violenta segue degli adulti che giocano a versioni pericolose di giochi per bambini per avere la possibilità di vincere abbastanza soldi per pagare i loro debiti.

I fan stanno già attendendo una seconda stagione ma il regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk ha affermato di aver iniziato a scrivere la serie nel 2008 e che l’idea di un sequel non è per ora “prevista”.

Uscirà Squid Game 2?

“Non ho piani per lo sviluppo di Squid Game 2”, ha detto a Variety.

Squid Game è un successo anche per la critica

La prima stagione di Squid Game è stata accolta con recensioni entusiastiche dai critici di tutto il mondo. Nei prossimi giorni uscirà anche la nostra recensione.

Judy Berman di Time Magazine l’ha definita: “l’esca da baldoria definitiva”.

Netflix non paga il dovuto

Ma i download di Squid Game non sono stati l’unico motivo per cui SK ha deciso di fare causa a Netflix, sostenendo che la società statunitense ha schivato milioni di tasse per l’utilizzo della rete.

Netflix è il secondo più grande driver di dati in Corea del Sud dopo YouTube, ed entrambe sono le uniche piattaforme online che non pagano alcuna commissione, ha affermato SK.

SK ha stimato che Netflix deve almeno 23 milioni di dollari USA (31 milioni di dollari) dal 2020.

Un tribunale di Seoul ha convenuto che la società statunitense dovrebbe “ragionevolmente” contribuire finanziariamente a questo picco di traffico online.

Netflix ha affermato che esaminerà la richiesta e collaborerà con SK per garantire che i clienti potranno usufruire dei contenuti della piattaforma.

E tu che ne pensi? Hai già visto Squid Game? Dì la tua nei commenti.