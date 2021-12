I fan di Squid Game, ma soprattutto tutti coloro che non sono mai diventati tali perché hanno scelto di non vedere la serie a causa della presenza dei sottotitoli, saranno lieti di sapere che finalmente Netflix ha stabilito di fare il grande passo!

Il colosso dei programmi in streaming, infatti, ha deciso di rendere disponibile in italiano la serie evento degli ultimi mesi. Squid Game, quindi, sarà doppiata in italiano e proprio da oggi, 30 novembre, a grande richiesta da parte del pubblico stanco di dover leggere contestualmente alla visione, gli episodi della serie coreana di successo sono disponibili anche in lingua italiana.

La novità è stata resa nota sul profilo ufficiale di Twitter della rete, che con un messaggio decisamente spiritoso ha pensato bene di informare i telespettatori della novità. Siete curiosi di saperne di più? Bene, se ne siete capaci guardate voi stessi (e traducete con Google) il messaggio lanciato con un tweet tutto speciale e sicuramente diverso dai soliti.

Dal 30 novembre Squid Game in italiano su Netflix

Squid Game, come vi abbiamo raccontato più volte, è stata certamente una delle serie che ha raccolto più successo tra quelle andate in onda negli ultimi anni. Con numeri da capogiro, in quattro settimane ha conquistato la cifra record di 142 milioni di contatti superando gli 82 milioni raggiunti da Bridgerton, dominando la Top 10 di Netflix, ovvero la classifica dei contenuti più visti sul servizio in streaming, per oltre 60 giorni.

La serie ha raggiunto tali dati nonostante fosse disponibile soltanto in lingua originale, cioè in coreano, o in inglese con i sottotitoli in italiano, dando vita a una visione non proprio agevole, soprattutto per il ritmo serrato con il quale sono state pensate le puntate. Nonostante questo gap, però, non solo Squid Game non è mai stata boicottata dai telespettatori, ma è stata da tantissimi largamente consigliata e promossa.

Visto l’enorme successo, quindi, Netflix ha deciso di investire ancora di più sulla serie, lavorando al doppiaggio in diverse lingue come lo spagnolo e il tedesco; mancava, però, l’italiano che è stato finalmente aggiunto! Squid Game, arrivata in streaming lo scorso 17 settembre, racconta le vicissitudini di 456 concorrenti disperati che gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won.

Cosa rimane da fare, adesso? Ovviamente far (ri)partire – per chi lo ha già visto – la maratona, godendosi la serie anche in italiano, sapendo, come ha anticipato il creatore Hwang Dong-hyuk (Dogani, Susanghan geunyeo, The Fortress), che ci sarà una seconda stagione.

E voi che fate, vi dedicherete nuovamente a una ulteriore visione di Squid Game, adesso che la serie è stata doppiata? Diteci la vostra nei commenti!