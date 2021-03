Stacey Solomon, personaggio televisivo britannico classe 1989, è salita alla ribalta dopo aver conquistato il terzo posto durante The X Factor nel 2009. Da quel momento per la ragazza si è presentata una carriera in ascesa, ricca di successi che sono destinati a continuare. È notizia di oggi, infatti, che la BBC le ha riservato un programma tutto suo dal titolo Sort Your Life Out.

Stacey Solomon dovrà aiutare sei famiglie, in una settimana, a ripulire le proprie case dalle cose superflue. I loro averi verranno lasciati in un magazzino e la conduttrice cercherà di convincere le famiglie a riciclare, a donare, a vendere al fine di tenere solo le cose veramente essenziali sotto il suo consiglio che inciterà le famiglie a prendere la giusta decisione. Sarà aiutata da Dilly Carter, Iwan Carrington e Robert Bent, guru domestici ed è molto entusiasta di questa nuova avventura:

“Ci saranno molte idee fantastiche per dare agli spettatori la fiducia necessaria per affrontare finalmente questi cambiamenti. A casa mia ho sempre avuto una stanza o un armadio che faticavo a sistemare, ma una volta che l’ho fatto non c’è stato niente di più soddisfacente”.

Stacey Solomon a X Factor

L’obiettivo di Sort Your Life Out è quello di dare idee e spunti per convincere anche i telespettatori a fare ordine nelle loro case. Inoltre, Stacey Solomon, il 4 marzo 2021, ha pubblicato il libro Tap to Tidy su consiglio dei suoi follower.

Conoscete Stacey Solomon? Vi piacerebbe un format del genere anche in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!