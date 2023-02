La pluripremiata serie comica “Ted Lasso” è stata rinnovata per la stagione 3 e sarà disponibile sul servizio streaming Apple TV+ dal prossimo 15 Marzo.

La notizia è stata svelata attraverso un teaser promozionale pubblicato nelle ultime ore dall’emittente di produzione sul proprio canale YouTube. La serie si comporrà di 12 puntate con rilascio settimanale.

Nel filmato rivediamo tutti i personaggi storici della serie, Roy, Jamie, Rebecca, Keeley, Sam, Isaac, intenti a scrivere un cartellone con la parola “Believe”, ognuno con il suo stile. L’AFC Richmond è infatti tornato nella massima serie del campionato inglese dopo la promozione dalla Championship avvenuta nella seconda stagione.

La prima stagione era stata una ventata di aria fresca per le battute frizzanti del coach interpretato da Jason Sudeikis con l’idea folle della proprietaria di affidare la squadra ad un allenatore americano di football, la sviluppo della seconda stagione aveva invece sorpreso i fan per l’introspezione di alcuni suoi personaggi senza tuttavia abbandonare lo stile comico.

Ted Lasso stagione 3: di nuovo in Premier League contro i favori del pronostico

Per il momento della terza stagione di Ted Lasso sappiamo che il neo-promosso AFC Richmond dovrà nuovamente affrontare lo scherno dell’opinione pubblica e sovvertire i pronostici che lo vedono come certamente ultimo in classifica. L’AFC Richmond sarà orfano dell’assistente Nate che è passato al West Ham United: il suo posto sarà preso dall’ex calciatore Roy Kent (Brett Goldstein).

Ted Lasso dovrà ancora una volta conciliare le pressioni del lavoro e i problemi familiari a seguito del divorzio dalla moglie, mentre proseguiranno le linee narrative che vedranno Rebecca interpretata da Hannah Waddingham intenta a distruggere l’immagine dell’ex marito miliardario Rupert e Keeley interpretato da Juno Temple in ascesa nel campo delle agenzie di pubbliche relazioni.

Come nelle precedenti puntate, le difficoltà sia dentro che fuori dal campo verranno affrontate tutti insieme con affiatamento.

“Ted Lasso”è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. L’enorme consenso di critica e pubblico ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti, come il Golden Globe nella categoria Miglior attore in una serie commedia o musicale assegnato a Jason Sudeikis per due anni consecutivi.

E tu, sei curioso di vedere la stagione 3 di “Ted Lasso”? Lascia un commento!