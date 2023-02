Arthur Stanley Jefferson, meglio conosciuto come Stan Laurel (Stanlio in Italia), nasceva ad Ulverston, nel Lancashire in Gran Bretagna, il 16 Giugno del 1890.

Figlio d’arte, suo padre era infatti un noto attore ed impresario proprietario del Jefferson Theatre Group e sua madre una bella ed elegante attrice, abbandona ancora giovanissimo gli studi per dedicarsi al teatro. Il giovane Stan era particolarmente affascinato dall’ambiente teatrale, dove trascorreva la maggior parte del suo tempo libero.

Dopo che il genitore perse una gran parte dei suoi averi in un infelice investimento nel New Theatre Royal a Blythe, vendette tutti i suoi teatri per andare a dirigere, nel 1905, il famoso Metropole Theatre di Glasgow.

Stan, allora sedicenne, abbandonò gli studi definitivamente per lavorare a tempo pieno nel botteghino del teatro ma, la sua vera ambizione era quella di lavorare sul palco, cosa che, dopo innumerevoli insistenze, puntualmente avvenne anche se con risultati davvero poco lusinghieri.

Non molto tempo dopo, iniziò una tournée in Inghilterra con il Levy e Cardwell’s Pantomimes, nello spettacolo Sleeping Beauty.

Dopo questi inizi, il primo grosso “colpo”, gli capitò quando gli venne offerta la possibilità di lavorare con la compagnia teatrale più famosa del paese, quella di Fred Karno, la cui stella sarebbe ben presto diventato Charlie Spencer Chaplin. Con la compagnia di Karno fece diversi spettacoli e mostrava eccezionali qualità mimiche, riconosciute peraltro dal grande Marcel Marceau, che anni dopo ebbe motivo di scrivere:

“Stan Laurel è stato uno dei più grandi mimi del nostro tempo.”

Nel 1912 finito il contratto con Karno, come sostituto di Chaplin, Stan decide di tentare la fortuna negli USA. Nel 1916 prende moglie e nello stesso periodo cambia il proprio cognome da Jefferson a Laurel, unico motivo la superstizione. infatti, Stan Jefferson è lungo precisamente tredici lettere!

Nel 1917 viene notato da un piccolo produttore che gli permette di girare il primo film “Nuts in May” che da il via a una lunga carriera fino al 23 Febbraio del 1965 quando, all’età di 75 anni Stan Laurel si spegne per sempre.

Stan Laurel: la sua filmografia

Stan Laurel è stato indubbiamente una figura poliedrica del cinema, entrato nell’immaginario collettivo grazie alla sua interpretazione del ruolo di Stanlio del duo comico Stanlio&Ollio.

Considerato come un genio della comicità, in grado di rivoluzionare il modo di praticare quest’arte all’interno del panorama cinematografico. Dopo il suo primo film del 1917, sempre nello stesso anno Laurel si trova a girare “Lucky Dog” nel quale incontra il giovane Oliver Hardy.

Nel 1926, nel ruolo di regista, gira “Get’em Young” dove Oliver è uno degli attori. Il film non parte molto bene, visto che Oliver si ustiona e viene sostituito, per volere di Roach, dallo stesso Stan che in questo modo perde la regia.

Nel 1927, però, nascono i primi lavori della coppia Laurel & Hardy, anche se sono ancora ben lontani dall’essere protagonisti di una pellicola.

Il primo film ufficiale della coppia è “Putting Pants on Philip”, anche se in questa pellicola non ritroviamo le caratterizzazioni dei personaggi a noi noti ma con questo film comincia il sodalizio con Hardy che porterà al successo entrambi.

Il loro lavoro diventa più noto durante gli anni della guerra, specialmente dopo aver lasciato Roach e MGM per la Twentieth Century-Fox anche se a un certo punto il successo in America comincia a calare e così Stan ed Ollie si recano in Europa, dove la loro fama è ancora grandissima e il successo è immediato.

Nel 1955 il figlio di Hal Roach ha l’idea di riproporre la coppia in una serie di comiche per la TV, ma la salute dei due attori non è delle migliori.

Nel 1957, all’età di 65 anni muore Oliver Hardy e con lui una coppia irripetibile.

In Italia, nel 1933, fu un giovane Mauro Zambuto, uno dei primi doppiatori a prestare la voce a Stan nel film “Fra’ Diavolo” che iniziò così la sua carriera di doppiatore e in seguito divenne la voce dell’attore anche in molti film di “Stanlio e Ollio”.

L’esperienza di doppiatore si concluse nel 1951 con “Atollo K”, l’ultima pellicola girata della famosissima coppia comica.

Negli ultimi anni della sua vita Stan viene gratificato con l’Oscar speciale “per la sua creatività pionieristica nel campo della commedia cinematografica” ma si dispiace che il povero Ollie non possa vedere quel magnifico riconoscimento.

Stan Laurel: le cause della morte

Stan Laurel, morì nella Suite 203 dell’Hotel Oceana a Santa Monica, appartamento nel quale viveva con la moglie sin dal Novembre del 1958.

Il funerale fu celebrato alla Church of the Hills del cimitero di Forest Lawn di Hollywood Hills, ove la salma fu poi cremata e tumulata.

La causa della morte di Stanlio fu un attacco di cuore il 19 Febbraio morendo quattro giorni dopo. Si dice anche che avesse un tumore e, in seguito, dovette fronteggiare gli ultimi anni muto e paralitico a causa di un ictus.

Nonostante la salute precaria, negli ultimi giorni prima di morire Stan non aveva perso la voglia di scherzare e ridere, si racconta infatti che si sia rivolto all’infermiera dicendole:

– “Mi piacerebbe essere in montagna a sciare in questo momento!” -“Le piace sciare, signor Laurel?” -“No, lo detesto… ma è sempre meglio che stare qui!”

Chi sono i figli?

Lois e Stanley Robert sono i figli dell’indimenticabile Stan Laurel che si sposò ben quattro volte, l’ultima, nel 1946 con Kitaeva Raphael con il quale rimase fino alla sua morte nel 1965.

Prima fu sposato con Lois Neilson, da cui ebbe appunto i suoi due figli: Lois nata nel 1927 e morta nel 2017 e Stanley Robert, nato il 31 Maggio del 1930 e morto prematuramente solo nove giorni dopo.

Il patrimonio

Stan Laurel, aveva un patrimonio netto di $50.000 al momento della sua morte. Sfortunatamente, Oliver e Stan non sono mai stati in grado di raccogliere i benefici finanziari del loro enorme risultato.

Stan fu costretto a vivere in un modesto appartamento di Santa Monica verso la fine della sua vita all’inizio degli anni ’60. Gran parte del loro denaro, secondo il duo, è andato a produttori e manager che tecnicamente possedevano la loro immagine. Stan Laurel ha anche perso gran parte della sua fortuna in più divorzi.

E tu sapevi tutto di Stan Laurel? Lascia un commento!