Calvin Harris, classe 1984, ha annunciato l’arrivo del nuovo brano in collaborazione con tre grandi nomi della scena discografica internazionale. Stay With Me è stato pubblicato oggi Venerdì 15 Luglio.

La canzone è contenuta in Funk Wav Bounces Vol. 2 il titolo del nuovo progetto dell’artista scozzese che debutterà sul mercato tra poche settimane, più precisamente il 5 Agosto.

Nei mesi scorsi l’artista ha alzato il sipario sulla nuova era discografica con il brano Potion in collaborazione con Dua Lipa e Young Thug. La canzone ha riscosso ottimi consensi totalizzando anche oltre venti milioni di visualizzazioni su YouTube in poco tempo.

Ora, Calvin Harris ha annunciato l’arrivo di Stay With Me con un post sul suo profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Stay with me, nasce in collaborazione con i giganti della musica internazionale come Justin Timberlake, Halsey e Pahrrell Williams.

Il significato di Stay With Me di Calvin Harris

Stay With Me di Calvin Harris è caratterizzata da una melodia perfetta per essere ballata sulla pista da ballo durante le feste e vede per la prima volta collaborare il dj/producer multiplatino con Justin Timberlake e Halsey. Si rinnova inoltre, la collaborazione con Pharrell, già presente nell’album “Funk Wav Bounces Vol. 1”.

Insieme a loro, presenti nel disco anche Stefflon Don, Chlöe, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Offset, 6lack, Coi Leray, Busta Rhymes, Donae’O, Latto, Swae Lee, Jorja Smith e Snoop Dogg.

Lo stile del nuovo brano di Harris è fortemente influenzato dalla discoteca, la canzone viaggia su una linea sottile di chitarra e un basso spesso e sempre presente.

In Stay With Me, Halsey canta: “Ti ho aspettato tutto l’anno, vieni a suonare, fai un pasticcio proprio qui. Fai qualunque cosa, mi piace, va bene, lasciali sparire, dì quello che vuoi sentire, rimani e basta.”

Il video musicale di accompagnamento di Stay With Me, pubblicato oggi pomeriggio alle 14 estende l’atmosfera psichedelica degli anni ’70, già esibita nel video del singolo dell’album di debutto Potion.

La traduzione del testo di Stay With Me di Calvin Harris

Ehi

È un casino là fuori

Possono andarsene ma non ci interessa

Noi rimarremo

Sto proprio bene qui

Ti ho aspettato tutto l’anno

Vieni a giocare

Fai un pasticcio proprio qui

Fai qualunque cosa, mi piace

Bene

Lasciali sparire

Dì quello che vuoi sentire

Rimani

(Danza)

(Danza)

(Danza)

E sembra

Dannazione

Dannazione

Guarda quei pantaloni

Dannazione

Dannazione

Non ha senso

Dannazione

Dannazione

Sono convinto

Colpa

Colpa

È magico

Questo è per stasera

E oltre (vieni qui, ragazza)

Stiamo brindando e facciamo il tifo

Tutte le tue ragazze sono qui

Qualcosa non va

Se sbadigli (sì, ragazza)

Per quanto possa sembrare folle, voglio buttarti giù

Così puoi sentire l’atmosfera

Fino all’alba (sì, ragazza)

L’energia scorre, ci fa brillare

Quindi non abbiamo bisogno di luce

Perché è acceso? (Sì, ragazza)

Sto parlando con te, ragazza

È un nuovo mondo

Ehi

È un casino là fuori

Possono andarsene ma non ci interessa

Rimarremo

Sto proprio bene qui

Ti ho aspettato tutto l’anno

Vieni a giocare

Fai un pasticcio proprio qui

Fai quello che mi piace

Bene

Lasciali sparire

Dì quello che vuoi sentire

Rimani

Tutta la notte

Vieni e resta con me

Prendiamo il volo

Vieni e resta, piccola

Potremmo volare via, ragazza

Vieni e resta con me

Tutta la notte

Vieni e resta con me

Vedo ancora il tuo corpo nell’oscurità

È facile, uso solo le mani

E non ho nemmeno bisogno di entrare

Lo so solo dal modo in cui balli

Dannazione

Guarda quei pantaloni

Dannazione

Dannazione

Non ha senso

Dannazione

Dannazione

Sono convinto

Colpa

Colpa

È magico

Questo è per stasera

E oltre (vieni qui, ragazza)

Stiamo brindando e facciamo il tifo

Tutte le tue ragazze sono qui

Qualcosa non va

Se sbadigli (sì, ragazza)

Per quanto possa sembrare folle, voglio buttarti giù

Così puoi sentire l’atmosfera

Fino all’alba (sì, ragazza)

L’energia scorre, ci fa brillare

Quindi non abbiamo bisogno di luce

Perché è acceso? (Sì, ragazza)

Sto parlando con te, ragazza

È un nuovo mondo

Ehi

È un casino là fuori

Possono andarsene ma non ci interessa

Rimarremo

Sto proprio bene qui

Ti ho aspettato tutto l’anno

Vieni a giocare

Fai un pasticcio proprio qui

Fai qualunque cosa, mi piace strano

Bene

Lasciali sparire

Dì quello che vuoi sentire

Rimani

Tutta la notte

Vieni e resta con me

Prendiamo il volo

Vieni e resta, piccola

Potremmo volare via, ragazza

Vieni e resta con me

Tutta la notte

Vieni e resta con me

Hai già ascoltato Stay With Me di Calvin Harris? Lascia un commento!