Netflix ha annunciato la produzione di un film tratto dal romanzo “Stolen” di Ann-Helén Laestadius.

La regia è stata affidata a Elle Márjá Eira, al suo debutto cinematografico, mentre l’adattamento della sceneggiatura sarà a cura di Peter Birro, l’autrice del libro sarà anche la produttrice esecutiva.

Le riprese inizieranno in Lapponia nel 2023 e il rilascio streaming della pellicola è previsto per il 2024.

La scrittrice Ann-Helén Laestadius:

“Sono al settimo cielo! Come autrice, per me è ovviamente un sogno vedere il mio libro adattato in un film e poter raggiungere un pubblico completamente nuovo in tutto il mondo. Sono incredibilmente felice che Netflix abbia scelto di diffondere una storia sulla Lapponia e sulla cultura sami”, ha dichiarato la scrittrice Ann-Helén Laestadius.

Dello stesso entusiasmo è la regista Elle Márjá Eira:

“È giunto il momento che il mondo conosca questa storia e cosa sta succedendo oggi in Lapponia. Io stessa sono una proprietaria di renne e mi riconosco in questa vicenda. Sono orgogliosa e grata che Netflix e Ann-Helén Laestadius mi abbiano dato questa opportunità e non vedo l’ora di portarla a un nuovo pubblico”.

Stolen di Ann-Helén Laestadius, il successo del romanzo svedese

Netflix ha deciso di puntare sulla trasposizione di un libro molto acclamato dalla critica e vincitore del premio Libro dell’Anno in Svezia nel Settembre del 2021.

Il romanzo di Ann-Helén Laestadius è stato lodato per aver evidenziato le tensioni che nascono dallo scontro tra idee moderne e cultura tradizionale con strutture patriarcali profondamente radicate. Stolen è stato inizialmente pubblicato in Svezia nel 2021 e da allora è stato tradotto in oltre 20 paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Canada.

La protagonista delle pagine scritte da Ann-Helén Laestadius è una giovane donna indigena che deve combattere per difendere la propria identità. Sullo sfondo la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici che minacciano l’allevamento delle renne e anche la tendenza al suicidio dei giovani di fronte alla disperazione collettiva.

