Il dramma crime di Netflix “Storia di un uomo d’azione” racconta la vita dell’anarchico spagnolo con sede a Parigi Lucio Urtubia. Un muratore, un rapinatore di banche e un falsario: Urtubia diventa una voce popolare per il movimento anarchico mentre combatte le più grandi banche del mondo.

Devo ammettere che odio gli anarchici 😀 persone che si fanno le regole da se e un po’ mattarelli. Lucio Urtubia nutriva una sorta di risentimento contro le banche da quando queste rifiutarono un prestito per acquistare la morfina a suo padre morente. Ma da ragazzino non aveva ancora il carattere per emergere ma quando si trasferisce a Parigi conosce un movimento anarchico. Crescendo con altri anarchici mentre svolgeva un lavoro come muratore, Lucio diventa una voce feroce per l’ideologia. Presto inizia a rapinare banche con Quico Sabaté e ogni volta aiuta il movimento con 1/3 del bottino. Tuttavia, quando la polizia si avvicina, deve separarsi da Sabaté e avviare un piccolo gruppo incentrato sull’esproprio bancario.

Con l’aiuto di Arturiano, Patrick e Petite Jeanne, Lucio inizia a espropriare le banche con banconote false. A lavorare al suo fianco c’è la sua nuova fidanzata Anne, un altro spirito ribelle e donna intelligente. Successivamente, la polizia lo arresta e deve trascorrere un periodo in prigione, durante il quale salva un altro detenuto di nome Charlie e fa amicizia con lui. Dopo il suo rilascio, i suoi sforzi anarchici si raffreddano e si concentra su sua moglie Anne e sua figlia Juliette. Otto anni dopo, tuttavia, l’uso crescente di assegni dà a Lucio l’idea per un’altra operazione di esproprio e per aiutare altri anarchici. Falsifica assegni con i suoi amici e altri anarchici e guadagna rapidamente notorietà. I dirigenti della City Bank (banca presa di mira da Lucio) inviano un loro uomo di fiducia a Parigi per affrontare il problema in questione.

Il viso soddisfatto di Lucio quando l’impiegata cambia il suo assegno finto. Credits: Netflix.

La sceneggiatura e le ambientazioni, basate su eventi realmente accaduti, richiedono agli attori di passare da una lingua all’altra. Tutti i personaggi ingaggiati per pronunciare battute in diverse lingue lo fanno con una lodevole finezza. Le interpretazioni fornite dai protagonisti sono buone, ma nel complesso, “Storia di un uomo d’azione” non è niente di eccezionale in termini di abilità recitative mostrate sullo schermo.

Ciò che mi è piaciuto di “Storia di un uomo d’azione” è il modo in cui organizza la rivisitazione di eventi reali accaduti dagli anni ’40 fino agli anni ’70. La natura concisa della narrazione offre un’esperienza divertente. Il montaggio scattante si presta bene al ritmo della storia.

Ciò che non mi è piaciuto è stata sicuramente la cinematografia di “Storia di un uomo d’azione”. Con la notevole quantità di pedigree nella vita reale da cui la storia può prosperare, il film non sembra una grande rivisitazione di eventi che avrebbero dovuto sembrare molto più cinematografici. Avrebbero dovuto trarre ispirazione dalla miniserie Clark. “Storia di un uomo d’azione” presenta una tavolozza di colori banale che appare piuttosto incongruente con il periodo storico mostrato sullo schermo.

Per concludere la recensione di “Storia di un uomo d’azione” mi è piaciuto il ritmo usato dai creatori e anche il modo in cui il cast è riuscito ad adattarsi alle diverse lingue presentate. La recitazione però non è encomiabile in termine di abilità recitative e anche la cinematografia è abbastanza debole.

E tu vedrai “Storia di un uomo d’azione”? Fammelo sapere attraverso ai commenti. Se l’hai già visto, dimmi cosa ne pensi sempre attraverso i commenti.