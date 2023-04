Stranger Things è una serie tv statunitense ideata dai Duffer Brothers che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2016. All’attivo ha quattro stagioni (con una quinta e conclusiva stagione attesa a breve) per un totale di 34 episodi in grado di tenerti attaccato allo schermo.

Senza dubbio, si tratta di una delle serie tv più amate dal pubblico di Netflix tanto che è uno dei titoli più visti ed apprezzati. È sufficiente pensare che ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe e ben 41 agli Emmy. Ed ora c’è grande attesa per l’arrivo della quinta stagione che, purtroppo, coinciderà anche con l’ultimo capitolo della serie tv. I fan non vedono l’ora, ma al tempo stesso c’è grande tristezza perché dovranno dire addio alla loro serie tv preferita. Ma nessun timore, è in arrivo anche uno spin off su Stranger Things. Ed a quanto pare le novità non finiscono qui. Netflix, infatti, è consapevole del grande successo avuto dalla serie tv e soprattutto sa che questo titolo può rendere ancora molto. D’altronde nessuno si sarebbe aspettato questo successo mondiale, neanche i fratelli Duffer, creatori della famosa saga.

Per questo motivo, nell’ultimo periodo, il colosso di streaming sta valutando la possibilità di aprire una nuova strada per rendere felici i fan di Stranger Things. D’altronde, dopo il brusco calo di abbonati subito lo scorso anno, Netflix è alla costante ricerca di novità che possano attirare un numero sempre maggiore di telespettatori. Da qui la decisione di creare una serie tv animata che si possa basare su Stranger Things. L’obiettivo è quello di replicare gli ascolti fatti dagli episodi della famosa serie tv. Nel frattempo ci sono già le prime indiscrezioni, ovvero che ad occuparsi della serie tv animata dovrebbero essere i fratelli Duffer con la loro Upside Down Pictures insieme a Shawn Levy che è stato regista per la serie tv. Senza dubbio i fratelli Duffer vorranno portare un approccio nostalgico alla serie tv animata che sarà realizzata basandosi sui cartoni di una volta e non su quelli più recenti stando a quanto afferma il comunicato ufficiale:

“Abbiamo sempre sognato uno Stranger Things animato sulla scia dei cartoni del sabato mattina con cui siamo cresciuti, e vedere questo sogno realizzato è assolutamente emozionante. Non possiamo essere più entusiasti di ciò che Eric Robles e il suo team hanno ideato: gli script e gli artwork sono incredibili e non vediamo l’ora di condividerli con voi”.

I fratelli Duffer sono, quindi, pronti per far continuare l’avventura di Stranger Things, ma ora bisogna capire cosa ne penserà il pubblico. È vero, si tratta di una serie tv che piace ed appassiona, ma al tempo stesso si sa che le cose che vengono tirate per le lunghe dopo un po’ stufano. Sarà così anche per Stranger Things oppure sarà una piacevole scoperta? Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa succederà in termini di ascolti.

E tu sei un fan di Stranger Things? Ti piace l’idea di una serie tv animata? Ti aspettiamo nei commenti!